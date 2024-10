BlackRocks Bitcoin-Spot-ETF erzielt allein heute ein Handelsvolumen von über 1 Mrd. US-Dollar

Während der Oktober nicht ganz so freundlich startete wie erhofft und der Bitcoin direkt heute mit einem Kursverlust von fast 2 Prozent in den heiß erwarteten und saisonal starken Monat startet, können zumindest die Bitcoin-Spot-ETFs wieder zahlreiche Erfolge feiern. Einer der Gründe für den Abverkauf ist wohl die weiter eskalierende Situation im Nahost-Konflikt um Israel und den Iran.

Dafür erzielten die Bitcoin-ETFS in den letzten 8 Handelstagen eine Serie von täglichen Zuflüssen, wobei kein einziger Verlusttag dabei war. Über 1 Mrd. US-Dollar flossen in diesem Zeitraum in den Bitcoin. Da die Gelder hauptsächlich von institutionellen Investoren stammen, zeigt das, wie groß das Vertrauen in den Kryptomarkt bereits wieder geworden ist. Und es zeigt sich, dass auch das Handelsvolumen der börsengehandelten Fonds derzeit explosionsartig ansteigt. Wird das reichen, um die politischen Unsicherheiten auszugleichen?

NEW: Spot Bitcoin ETFs have had 8 consecutive days of inflows.



Bulls are back pic.twitter.com/G0PE8rcz4X - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 1, 2024

BlackRocks $IBIT erzielt allein heute ein Handelsvolumen von über 1 Mrd. US-Dollar!

Unter allen börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin nimmt der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock eine besondere Rolle ein. Er ist nämlich mittlerweile der größte aller Bitcoin-Spot-ETFs und hat ein Volumen von über 23,1 Mrd. US-Dollar. Damit gehört BlackRock mittlerweile zu den größten Besitzern von Bitcoin-Beständen weltweit. Und derzeit scheinen täglich mehr Gelder in die börsengehandelten Fonds zu fließen.

JUST IN: BlackRock's spot Bitcoin ETF already hit $1 billion in trading volume so far today. pic.twitter.com/nVedhS5ScS - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 1, 2024

Allein heute erzielte der iShares Bitcoin Trust ein Handelsvolumen von über 1 Mrd. US-Dollar! Zur Unterscheidung muss natürlich gesagt werden, dass das Handelsvolumen nicht dasselbe ist wie die Zuflüsse. Die Zuflüsse sind die Gelder, die tatsächlich eingehen, während das Handelsvolumen die Gesamtsumme aller ge- und verkauften Anteile an einem Tag bildet. Ein hohes Handelsvolumen ist aber dabei nicht nur ein Anzeichen von hoher Liquidität für ein Asset, wie den Bitcoin-ETF, sondern zeigt auch, dass das Interesse an den Fondsanteilen immer weiter steigt.

Damit könnte es sein, dass bald noch mehr institutionelle Investoren auf den börsengehandelten Fonds aufmerksam werden. Wenn diese den ETF auch handeln, steigt wiederum das Volumen erneut an, wodurch eine Spirale entsteht, die am Ende zu hohen Zuflüssen und somit wiederum zu großen Bitcoin-Käufen der Emittenten führt. Mittel- bis langfristig führt ein steigendes Handelsvolumen aufgrund der genannten Kette auch zu steigenden Kursen im Bitcoin. Dabei dürfte auch die Lage um Israel und den Iran den Kurs maximal kurzzeitig bremsen. Und ein steigender Bitcoin hat seinerseits zur Folge, dass auch andere Coins stark steigen, wie zum Beispiel Crypto All-Stars ($STARS).

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Was kann Crypto All-Stars?

Crypto All-Stars ist ein Coin, der sowohl selbst hohe Staking-Prämien anbietet als auch den gesamten Staking-Prozess am Meme Coin Markt revolutionieren könnte. In den $STARS Staking Pool können Anleger ihre im ICO gekauften Token bereits einzahlen, um sich damit bis zum Handelsstart ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu schaffen.

Und dieses passive Einkommen kann auch sehr hoch ausfallen. Denn derzeit zahlt der Staking Pool von Crypto All-Stars eine unglaublich hohe Rendite von 785 Prozent pro Jahr aus! Diese könnte zwar mit mehr Token im Pool noch sinken, aber wenn man die APY (jährliche Rendite) mit anderen Coins vergleicht, wird sie wohl noch lange überdurchschnittlich hoch bleiben.

Die wahre Macht von Crypto All-Stars liegt im MemeVault-Ökosystem. Der MemeVault wird das erste Staking-Protokoll, das es Anlegern ermöglicht, verschiedene Coins wie $PEPE; $BONK, $BRETT, $WIF und in einem einzigen Pool zu staken, egal auf welcher Blockchain sie angesiedelt sind. Der $STARS-Token bildet dabei das Bindeglied und einen Multiplikator, was der Grund für den rasanten Anstieg auf 1,9 Mio. US-Dollar und die Begeisterung vieler Analysten sein dürfte. Je mehr $STARS-Token ein Anleger hält, desto höher fallen seine Staking-Prämien bei den anderen Coins aus, die er im MemeVault hält. Viele glauben daher an Kurssteigerungen von x10 und mehr nach dem Handelsstart von $STARS.

Jetzt rechtzeitig in $STARS investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.