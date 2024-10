Die Taicang High-Tech Industrial Development Zone (THIDZ) in der ostchinesischen Provinz Jiangsu wurde kürzlich auf der ersten Sino-European Corporate ESG Best Practices Conference in Frankfurt als "Beste ESG-Community in der chinesisch-europäischen Wirtschafts- und Handelskooperation" ausgezeichnet.

Seit die Zone 1993 ihr erstes deutsches Unternehmen willkommen hieß, hat sie sich der Förderung nachhaltiger Entwicklung, der Stärkung der sozialen Verantwortung der Unternehmen sowie der Verbesserung der Verwaltungsmechanismen innerhalb des Technologie-Parks verschrieben. Im Laufe von fast drei Jahrzehnten hat die Zone ein charakteristisches Modell chinesisch-deutscher Unternehmenszusammenarbeit entwickelt.

Die THIDZ konzentriert sich auf drei große Branchen: Schlüsselkomponenten für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, Werkzeugmaschinen sowie Luft- und Raumfahrt. Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und lokalen Unternehmen wird gefördert und die industrielle Integration, Innovation und Talententwicklung werden vorangetrieben.

Bis heute haben sich über 500 deutsche Unternehmen in der Zone niedergelassen. Ihre Gesamtinvestitionen belaufen sich auf über 6 Milliarden US-Dollar und tragen zu einer jährlichen Industrieproduktion von über 60 Milliarden RMB bei.

In der THIDZ wird Wert auf grüne Technologie und Umweltschutz gelegt. So hat beispielsweise das im Juni 2021 gestartete Projekt "Sino-German Energy Efficiency Network", das auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen abzielt, bereits bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Nun wird die Einrichtung eines Systems zur Beobachtung der Kohlendioxidemissionen in der Zone geplant, um Unternehmen bei der Einführung datengesteuerter Energielösungen zu unterstützen und so die Bemühungen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung weiter zu intensivieren.

Auch in der Berufsausbildung hat die THIDZ Fortschritte erzielt. 2001 wurde in Taicang das erste deutsch-chinesische duale Ausbildungsprojekt unterzeichnet, das den Beginn der lokalen Umsetzung des deutschen dualen Berufsausbildungssystems markierte. Nach mehr als 20 Jahren kontinuierlicher Bemühungen ist dieses System zu einem Markenzeichen der industriellen Entwicklung und Talentförderung in der Zone geworden.

Zusätzlich zur Förderung von Innovationen wird das Geschäftsumfeld der Zone kontinuierlich verbessert, was wiederum zu einer Erhöhung der Standards in Corporate Governance geführt hat. Im Rahmen der Priorisierung von Dienstleistungen für Unternehmen wurde eine Reihe von Richtlinien zur Unterstützung der Unternehmen in der Zone eingeführt.

"Dieser Fall bietet wertvolle Einblicke in die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit in Taicang. Seine Besonderheit liegt in dem allumfassenden, mehrstufigen Kooperationsmodell, wobei seine Nachhaltigkeit und Machbarkeit durch konkrete Ergebnisse und langfristige Planung belegt sind", erklärte die Konferenz-Jury.

Die Jury führte weiter aus: "Die Taicang High-Tech Industrial Development Zone ist als Modellgemeinde für die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit ein beispielhafter Erfolg in den Bereichen industrielle Zusammenarbeit, Talententwicklung, kulturelle Integration und grünes Wachstum."

