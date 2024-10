Die United Internet-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Der Kurs kletterte um 2,5 Prozent auf 18,93 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 19,14 Euro erreicht wurde. Trotz eines Quartalsverlusts von 0,73 Euro je Aktie im zweiten Quartal 2024 zeigten sich Anleger offenbar optimistisch. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,48 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu stärken scheint.

Ausblick und Analystenbewertungen

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,902 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,67 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Allerdings bleibt die Aktie mit dem aktuellen Kurs deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 25,06 Euro. Für das laufende Jahr wird [...]

Hier weiterlesen