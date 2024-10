Eskalation zwischen Iran und Israel lässt Kryptomarkt einbrechen - Solana fällt unter 150 Dollar

In den letzten Stunden sind erneut Raketen vom Iran nach Israel geflogen und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Der Iron Dome konnte die Raketen diesmal nicht abfangen, da der Iran mit Überschallraketen zugeschlagen hat. Inzwischen hat die israelische Regierung der Bevölkerung zwar mitgeteilt, dass sie die Schutzräume wieder verlassen können, eine weitere Eskalation der Lage dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Das lässt natürlich auch die Finanzmärkte einbrechen. Bitcoin fällt auf 61.000 Dollar zurück und mit ihm auch der gesamte Kryptomarkt. Dabei fällt auch Solana unter die psychologisch wertvolle 150 Dollar Marke.

SOL wieder unter 150 Dollar

Die Erholung der letzten Wochen könnte durch die Eskalation zwischen dem Iran und Israel ein schnelleres Ende finden als erwartet. Eigentlich hat man sich eine Jahresendrallye erhofft, wobei Solana ($SOL) einmal mehr zu den großen Gewinnern gehören können hätte. Vom Tief, welches $SOL Anfang September erreicht hat, ist der Kurs in etwas mehr als 2 Wochen um rund 35 % gestiegen. Nun geht es genauso schnell wieder bergab.

(SOL Kursentwicklung - Quelle: TradingView)

Allein heute ist der $SOL-Kurs um rund 5 % gefallen. Die niedrigere Marktkapitalisierung als Bitcoin und Ethereum, die Solana im Bullrun zugute kommt, erweist sich während der Korrektur natürlich als Nachteil, da das bedeutet, dass hier auch weniger abgezogenes Kapital schon ausreicht, um größere Korrekturen auszulösen. Das zeigt sich auch heute wieder. Während Solana um 5 % fällt, fällt der Bitcoin-Kurs um nur 2,3 % und Ethereum um 3,7 %.

Wie geht es weiter?

Die Fundamentaldaten rund um Solana sind auf jeden Fall überzeugend. Auch für den gesamten Kryptomarkt stehen die Chancen eigentlich gut, dass es im letzten Quartal nochmal steil bergauf geht, wie es in den letzten 10 Jahren schon ziemlich oft der Fall war. Die Fed senkt die Zinsen, die Wirtschaft sollte dadurch wieder in Schwung kommen, das Interesse der institutionellen Anleger ist groß, was man an der hohen Nachfrage der Spot Bitcoin ETFs sieht.

Solana hätte also durchaus gute Chancen, in den nächsten Monaten das Allzeithoch von 260 Dollar zu überschreiten. Natürlich unter der Voraussetzung, dass der Krieg zwischen dem Iran und Israel nicht weiter eskaliert. Schon früher in diesem Jahr ist es zu einem Flash Crash am Kryptomarkt gekommen, nachdem die Spannungen im nahen Osten zugenommen haben. Dabei hat sich aber auch gezeigt, dass sich der Markt genauso schnell wieder erholt hat, was auch diesmal wieder der Fall sein könnte.

Es lohnt sich aber auf jeden Fall, die Lage weiter im Auge zu behalten, da es wohl keine Rallye geben wird, solange sich die Situation nicht beruhigt. Gerät der Angriff wieder in Vergessenheit, kann es für Solana, Bitcoin und viele andere Coins auch schnell wieder bergauf gehen, wobei sich derzeit vor allem der neue Crypto Allstars ($STARS) als Kandidat für eine Kursexplosion positioniert.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Crypto Allstars steuert auf 2 Millionen Dollar Marke zu

Während es am Kryptomarkt bergab geht, setzen viele Anleger auf Initial Coin Offerings (ICOs). Das sind Gelegenheiten, neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern zu kaufen, noch bevor diese an den Börsen gehandelt werden. Der Preis wird dabei fix vorgegeben und wird erst nach dem Handelsstart durch Angebot und Nachfrage bestimmt.

Im Fall von Crypto Allstars ($STARS) geht der Vorverkauf, bzw. das ICO, sogar noch mit regelmäßigen Preiserhöhungen einher, sodass frühe Käufer bis zum Launch schon einen Buchgewinn mitnehmen können, während Solana und Co. derzeit Verluste hinnehmen müssen. Das ist einer der Gründe, warum die Nachfrage nach $STARS schon vor dem Listing an den Börsen extrem hoch ist.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Ein weiterer Grund, warum $STARS schon im Presale explodiert und auf 2 Millionen Dollar zusteuert, ist das MemeVault-Ökosystem, das Crypto Allstars auf den Markt bringt. Dabei handelt es sich um ein Staking-Protokoll, das es erstmals ermöglicht, verschiedene Meme Coins wie $DOGE, $SHIB, $PEPE oder $WIF auf einer Plattform zu staken und dadurch eine zusätzliche Rendite in Form von $STARS-Token zu erwirtschaften.

Dabei gilt, dass die Staking-Rendite umso höher ausfällt, je mehr $STARS-Token ein Anleger besitzt. Das ist auch einer der Gründe, warum Anleger gleich so viele Token wie möglich kaufen und diese wahrscheinlich auch langfristig halten, um die Staking-Rendite möglichst lange zu erzielen. Dadurch dürfte das Angebot nach dem Listing an den Börsen knapp sein, da nur wenige Käufer ihre Token verkaufen dürften, während die Nachfrage extrem hoch ist. Deshalb gehen Analysten davon aus, dass der $STARS-Kurs nach dem Launch schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.