Ripple (XRP): Bester Top 10 Coin - jetzt einsteigen?

Zum Start in den historisch bullischen Monat Oktober gibt es am digitalen Währungsmarkt einen scharfen Rücksetzer. Kryptowährungen tendieren in der Breite rund 3 Prozent leichter. Während Bitcoin und Ethereum zwischen 2-4 Prozent korrigieren, stehen für XRP nur rund 1 Prozent Verluste zu Buche.

Derweil beläuft sich das Kursplus für die Ripple-Kryptowährung in den vergangenen sieben Tagen auf fast 5 Prozent. Kein anderer Top 10 Coin performte in diesem Zeitraum so stark - könnte diese relative Stärke nun eine neue Aufwärtsbewegung für XRP einleiten?

XRP bricht aus: Bullische Bewegung für Ripple-Coin

Nachdem XRP in den letzten Wochen wieder stärker im Fokus der Investoren stand, war der Kurs lange Zeit in einer neuen Seitwärtsbewegung gefangen. Zwar konnte XRP kurzzeitig Verlaufshochs bei etwa 0,65 US-Dollar erreichen, fiel jedoch wieder unter die 0,60 US-Dollar-Marke zurück. Der Ausbruch aus der bisherigen Range zwischen 0,50 und 0,56 US-Dollar war erfolgreich, doch es hat sich eine neue Spanne etabliert. Solange sich der Kurs zwischen diesem Support und Widerstand bewegt, blieb das klare Setup aus. Ein weiteres Abwärtsrisiko könnte entstehen, wenn der Kurs erneut unter 0,56 US-Dollar rutscht.

Doch mittlerweile notiert XRP oberhalb der psychologischen Kursmarke bei 0,6178 US-Dollar. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend brauchte XRP mehr Impulse. Technisch betrachtet befindet sich die Kryptowährung in einer vielversprechenden Ausgangslage. Einige Analysten sehen den jüngsten Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck als positives Signal. Ein symmetrisches Dreieck ist ein Chartmuster, das durch die Konvergenz von Hochs und Tiefs entsteht und Unsicherheit im Markt reflektiert. Mit dem Ausbruch von XRP könnte dies den Beginn eines neuen Trends markieren.

Krypto-Wale, die große Mengen XRP halten, haben in letzter Zeit ihre Bestände weiter aufgestockt. Diese Akkumulation deutet darauf hin, dass sie auf einen signifikanten Kursanstieg setzen. Der Markt wird bullischer für XRP.

Ripple Alternative: STARS vor 2 Mio. $ - besser als XRP?

Während XRP eine Top 10 Kryptowährung mit hoher Marktkapitalisierung ist, setzen spekulative Anleger mitunter auch auf kleinere Coins. Aktuell offenbart sich hier Stärke durch eine hohe initiale Nachfrage im Presale von Crypto All-Stars. Doch ist STARS jetzt besser als XRP? Zumindest die Upside könnte größer sein, obgleich bei kleineren Presales natürlich auch Risiken damit korrelieren. Werfen wir also einen Blick auf Crypto All-Stars und den neuen Ansatz für das Staking von Meme-Coins.

Crypto All-Stars hat im Oktober bereits fleißig Kapital eingesammelt, indem das Projekt in seiner Presale-Phase fast 2 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins, die oft nur auf kurzfristigem Hype basieren, bietet Crypto All-Stars einen konkreten Nutzen: Das Ziel ist es, das Staking von Meme-Coins für eine breite Nutzerschicht zugänglicher und einfacher zu gestalten.

Das Herzstück des Projekts, das 2024 eingeführt werden soll, ist das sogenannte MemeVault. Dieses innovative Staking-Ökosystem soll die bisher komplexen Prozesse des Stakings revolutionieren. In der Regel müssen Nutzer für das Staking von unterschiedlichen Meme-Coins mehrere Blockchains und Wallets verwenden, was den Prozess erschwert. Crypto All-Stars möchte diese Hürde durch die Entwicklung einer zentralen Plattform beseitigen. Nutzer, die unterschiedliche Meme-Coins halten, sollen ihre Token einfacher und plattformübergreifend staken können.

Das MemeVault unterstützt dabei von Beginn an Netzwerke wie Ethereum, Solana und die Binance Smart Chain. Diese Kompatibilität ermöglicht es den Nutzern, ihre Meme-Coins unter einem Dach zu verwalten. Durch das Staking von STARS können zusätzliche Belohnungen erzielt werden. Gleichzeitig können Nutzer elf beliebte Meme-Coins staken, darunter bekannte Namen wie Dogecoin und Shiba Inu. Sowohl das Staking der Meme-Coins als auch das Staking von STARS selbst bringt Gewinne.

Für Anleger ist es jetzt schon möglich, STARS zu kaufen, bevor der Preis in weniger als 48 Stunden steigt. Zahlungsmethoden umfassen ETH, USDT, BNB und weitere bekannte Meme-Coins wie PEPE, DOGE, SHIB oder FLOKI. Auch die Kreditkarte ist als Zahlungsmittel erlaubt. Direkt nach dem Kauf können Anleger die STARS Token auch in das Staking einzahlen und erhalten aktuell eine Rendite von 783 Prozent APY.

