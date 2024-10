Am 10. Oktober 2024 will Tesla sein lang erwartetes Robotertaxi vorstellen. Im Zuge dessen könnte auch ein günstiges Model 2 zur Sprache kommen. Ein Prototyp des 25.000-Dollar-Fahrzeugs soll jedenfalls in freier Wildbahn gesichtet worden sein. Vor einigen Wochen könnte Teslas Robotaxi erstmals gesichtet worden sein. Nach Jahren der Ankündigungen und Versprechen durch Elon Musk soll das Fahrzeug am 10. Oktober der Öffentlichkeit präsentiert werden. ...

