Die Mercedes-Benz Group hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Hauptgrund dafür ist die nachlassende Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt, was sich negativ auf den Gesamtabsatz auswirkt. Der Autobauer erwartet nun eine deutliche Eintrübung der Umsatzrendite. Für die Sparte Mercedes-Benz Cars wird mit einer Umsatzrendite von 7,5 bis 8,5 Prozent gerechnet, was auf eine bereinigte Umsatzrendite von etwa 6 Prozent im zweiten Halbjahr hindeutet. Auch der Free Cash Flow des Industriegeschäfts wird voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen.

Aktienentwicklung im Fokus

Die Mercedes-Benz Aktie zeigt sich in den letzten Monaten als Underperformer im DAX. Nach Erreichen des Jahreshochs bei 77,33 Euro im April setzte das Papier bis Anfang August zurück. Aktuelle Erholungsversuche scheiterten an der 50-Tage-Linie bei etwa 59,11 Euro. Die Aktie notiert derzeit im Bereich der 20-Tage-Linie bei rund 57,26 Euro. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 77,25 Euro, was auf ein mögliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Die Dividendenrendite für 2024 wird auf attraktive 8 Prozent geschätzt.

