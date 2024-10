Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, USA, und Teil von JSR Life Sciences und der in Japan ansässigen JSR Corporation, gab heute die Erweiterung seiner Einrichtung in Singapur bekannt. Diese Aktualisierung umfasst neue Onkologie-Forschungsmodelle und modernste Bildgebungstechnologien. Die erweiterte Einrichtung befindet sich im Epizentrum des biomedizinischen Wissenschaftszentrums Asiens und soll die Unterstützung des Unternehmens für globale und lokale Biotechnologie- und Pharmaunternehmen stärken, die sich mit der präklinischen und translationalen Erforschung und Entwicklung von Krebsmedikamenten befassen.

Die 2023 eröffnete Einrichtung in Singapur stärkt die strategische globale Präsenz von Crown Bioscience, die sich auf 12 Standorte weltweit erstreckt. Dank der erstklassigen Lage und der starken Partnerschaften mit führenden Wissenschafts- und Technologieanbietern ist die Einrichtung nun mit fortschrittlicher Magnetresonanztomographie (MRT) für orthotope und systemische Modelle, In-Vivo-Bildgebungssystemen (IVIS) und der transienten humanen Immunitätsplattform (Mi Xeno ), sowie umfassenden Biomarker-Dienstleistungen ausgestattet. Es bietet eine umfangreiche Auswahl an Onkologiemodellen, die syngene, zellbasierte Xenograft-Modelle (CDX) und patientenbasierte Xenograft-Modelle (PDX) in vivo nutzen. Die Einrichtung bietet Schlüsselanalysen, einschließlich Durchflusszytometrie (FACS), ELISA-Assays und Gewebekonservierung (FFPE). Diese Plattformen und Dienstleistungen sind für die Entwicklung und Wirksamkeitsprüfung neuartiger onkologischer Arzneimittel und Therapeutika von entscheidender Bedeutung.

John Gu, Interims-CEO von Crown Bioscience, kommentierte: "Die Erweiterung unserer Einrichtung in Singapur erweitert nicht nur unsere Forschungskapazitäten im Bereich Onkologie, sondern spiegelt auch unsere strategische Initiative wider, unsere globalen Betriebsstandorte zu diversifizieren und die Zugänglichkeit in Schlüsselregionen zu verbessern. Dadurch wird sichergestellt, dass wir unseren Kunden weiterhin unübertroffene Präzision und Effizienz in der präklinischen und translationalen Arzneimittelforschung und -entwicklung bieten können."

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung und Entwicklung von Krebsmedikamenten rasch voranzutreiben. Als exklusives präklinisches CRO, das Tumor-Organoide mit der etablierten Hubrecht Organoid Technology anbietet, verfügen wir über mehr als 600 Organoidmodelle für 22 Krebsindikationen. Darüber hinaus haben wir die weltweit größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung entwickelt. Zusätzlich zu unserem Engagement für personalisierte Medizin unterhält unsere Tochtergesellschaft Indivumed Services eine umfangreiche Biobank für flüssige und humane Gewebeproben. Unser Ziel ist es, unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Therapien zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Wir wurden 2006 gegründet und verfügen über 12 Einrichtungen in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crownbio.com

