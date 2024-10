Überraschende Entscheidung von KAP-Vorstand Marten Julius zu Beginn des vierten Quartals: "Auf Basis einer gründlichen Überprüfung aller strategischen Optionen und Wachstumschancen des Segments Precision Components haben wir entschieden, dieses Segment zu verkaufen." Nun, ökonomisch ist der Deal absolut nachvollziehbar. Trotz Investitionen von knapp 24 Mio. Euro seit 2018 für den Bereich Precision Components (Zahnräder, Spezialantriebe, ... The post KAP: Ganzes Segment verkauft appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...