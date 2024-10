FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Israel/Libanon:

"Der Westen wollte Israel vom Vormarsch abhalten. Offenbar nur mit Zähneknirschen hat man am Ende in Washington zugestimmt und mit dem Durchstechen der bevorstehenden Operation sogar der Hizbullah einen (kleinen) taktischen Vorteil verschafft. Auch wenn Biden jetzt sich wieder um die Abschreckung Irans bemüht, ist das Ausdruck einer tiefen Entfremdung zwischen Israel und seinem wichtigsten Verbündeten. Selbst wenn man Amerikas Sorge vor einer regionalen Weiterung in Rechnung stellt, zeigt sich doch, dass der realpolitische und moralische Kredit, den Israel nach dem 7. Oktober in größeren Teilen des Westens genoss, weitgehend aufgebraucht ist. Die Entwicklung in Gaza hat Wirkung gezeigt. In Deutschland zeigt die Außenministerin keinerlei Verständnis für die Bekämpfung der Hizbullah."/yyzz/DP/ngu