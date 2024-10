Golden Cariboo - "Wir befinden uns wohl in einem immensen Goldsystem."

Anzeige / Werbung Bei der Anwendung neuer Analysemethoden wird klar, dass der Goldgehalt der jüngsten Entdeckungsbohrung sogar noch höher liegt! Das ist mal eine positive Überraschung! Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN:A402CQ) gibt nämlich bekannt, dass der Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Entdeckungsbohrung in der so genannten Halo Zone nach neuen Analysen noch einmal deutlich gestiegen ist! Schon als das Unternehmen von CEO Frank Callaghan vor wenigen Wochen die ursprünglichen Zahlen für Bohrloch QGQ24-13 präsentierte - 136,51 Meter mit 1,46 g/t Gold -, war die Aufmerksamkeit am Markt gewaltig. Jetzt kommt das Unternehmen bzw. das beauftragte Labor mit Hilfe ausgewählter metallischer Screening-Analysen, welche die Goldwerte der Brandproben ersetzen, auf 136,51 Meter mit 1,77 g/t Gold! Darin enthalten ist ein nahe der Oberfläche gelegener Abschnitt von 23,89 Metern mit 3,32 g/t Gold, der zudem 5,17 Meter mit 13,74 g/t Gold enthält. Damit steigt der Gehalt der Bohrung #13 insgesamt um deutliche 21%. Datenanalyse liefert wichtige Informationen über Halo-Goldsystem Wie Golden Cariboo Resources zusätzlich bekannt gibt, hat man aus der Entdeckung der Halo Zone sowie der daran anschließenden Analyse der orientierten Bohrkerne und Felddaten durch das technische Team wichtige Erkenntnisse gewonnen. Die mineralisierten Adern nämlich sind subvertikal und verlaufen in nordöstlicher Richtung schräg zu den beobachteten lithologischen Kontakten, die sich in nordwestlicher Richtung erstrecken; im Aufschluss sind drei Deformationsphasen zu beobachten, und spätere Verwerfungen scheinen ein wichtiger Kanal für die Goldmineralisierung zu sein. Nach Ansicht von Golden Cariboo CEO Callaghan zeigen die Entdeckung der neuen Halo Zone sowie die zahlreichen Bohrerfolge auf der Liegenschaft, dass man sich wohl in einem "immensen Goldsystem" befinde. Das Unternehmen arbeitet bereits systematisch daran, die Halo Zone genauer zu erkunden und diese extrem vielversprechende Entdeckung in alle Richtungen auszuweiten. Derzeit führt das Geologen-Team von Golden Cariboo die Daten aus den Arbeiten im Feld und den Bohrungen zusammen, um die Geometrie und die strukturellen Kontrollen der in großen Mengen auf der Quesnelle Gold Qartz-Liegenschaft (QGQ) auftretenden Goldvererzung zu bestimmen. Das fällt umso leichter, als die Halo Zone sehr leicht zu erreichen ist, da sie in nur 4 Kilometern Entfernung zur Gemeinde Hixon am Highway 97 im Zentrum von British Columbia liegt. Das, so CEO Callaghan, erlaube es dem Unternehmen unter anderem, das ganze Jahr über Bohrungen vorzunehmen. Das sind unserer Ansicht nach angesichts der herausragenden Halo Zone-Entdeckung gute Nachrichten für das Unternehmen und seine Aktionäre, da somit auf einen kontinuierlichen Newsflow und hoffentlich weitere, starke Bohrergebnissen zu hoffen ist. Noch stehen aber erst einmal die Ergebnisse der dritten Bohrung aus, die in der Halo Zone abgeteuft wurde. Wir sind gespannt, ob diese ähnlich überzeugend ausfallen, wie die bisherigen Resultate. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

