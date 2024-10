Der Autobauer will seine Tochter in Indien an die Börse bringen, dabei sollen drei Milliarden Euro eingenommen werden. Warum das Unternehmen der Konkurrenz aktuell davonfährt und die Aktie ein Kauf ist. Viele Autobauer kämpfen zurzeit mit Problemen. Hohe Kosten, sinkende Nachfrage und die Umstellung auf E-Mobilität, die viel Geld braucht, während gleichzeitig die Nachfrage nach E-Autos in vielen Ländern eingebrochen ist. Bei diesem Autohersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...