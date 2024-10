Der Luftverkehr in Deutschland zeigt Anzeichen der Erholung, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) berichtet. Von Januar bis August wurden zwei Millionen Flüge durch den deutschen Luftraum geleitet, was einem Anstieg von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dennoch liegt das Verkehrsaufkommen noch knapp zehn Prozent unter dem Niveau von 2019. Die Deutsche Lufthansa AG spürt diese Entwicklung ebenfalls. Trotz steigender Passagierzahlen und verbesserter Pünktlichkeit bleibt die Lufthansa-Aktie unter Druck. Im XETRA-Handel fiel der Kurs zeitweise auf 6,40 Euro, was deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,59 Euro liegt.

Herausforderungen für die Luftfahrtbranche

Die Branche sieht sich weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Der Krieg in der Ukraine führt zu Einschränkungen im europäischen Luftraum und [...]

Hier weiterlesen