SFC Energy erwirbt Vermögenswerte, Technologie, IP und bestehende Kundenbasis des Small Stationary Business von Ballard Power Systems Europe A/S



SFC Energy erwirbt Vermögenswerte, Technologie, IP und bestehende Kundenbasis des Small Stationary Business von Ballard Power Systems Europe A/S

Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft für Wasserstoff-Brennstoffzellen unter 50 kW

Weltweit umfangreichstes Angebot an stationären Brennstoffzellen unter 50 kW

Langfristige Serviceverträge und installierte Basis als solide Grundlage für beschleunigten Marktzugang in der attraktiven Region Nordeuropa und Gründung einer Tochtergesellschaft in Dänemark

Langfristige Liefervereinbarung mit Ballard Power Systems sichert Geschäftskontinuität für Kunden

Brunnthal/München, Deutschland, 2. Oktober 2024 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat, gemeinsam mit ihrer neu gegründeten dänischen Tochtergesellschaft SFC Energy Denmark ApS (SFC Denmark), mit Ballard Power Systems Europe A/S ("BPSE") eine Vereinbarung zur Übernahme ausgewählter Vermögenswerte des stationären Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäfts in Skandinavien - einschließlich IP-Rechte und (vorbehaltlich der Zustimmung der Kunden) Kundenverträge - geschlossen. BPSE ist eine Tochtergesellschaft von Ballard Power Systems Inc. ("Ballard"), einem Pionier im Bereich Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (PEM-Brennstoffzellen/PEMFC) mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Der Kaufpreis liegt im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Mit der Transaktion erweitert SFC das eigene Angebot um zwei im Kundeneinsatz bewährte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen mit einer Leistung von 1,7 kW und 5 kW. Durch die standardisierte Konstruktionsweise lassen sich - wie beim bestehenden EFOY Energielösungsangebot von SFC - mehrere Brennstoffzellenmodule clustern. Teil der Transaktion ist neben der bestehenden BPSE-Kundenbasis auch die vielversprechende Vertriebspipeline. Ebenfalls übernommen werden zudem - vorbehaltlich der Zustimmung der Kunden - die Wartungsverträge der durch BPSE bereits heute installierten Basis an ca. 400 Standorten, welche sich hauptsächlich in den nordeuropäischen Ländern Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland befinden. Ferner wird SFC Denmark im Zuge der Transaktion ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von BPSE, die über wichtiges Fachwissen verfügen und während ihrer Tätigkeit bei BPSE den Großteil ihrer Arbeitszeit Tätigkeiten im Zusammenhang mit den relevanten stationären Wasserstoffanlagen widmen, ein zukünftiges Beschäftigungsangebot unterbreiten.

Durch die Akquisition der Vermögenswerte für stationäre Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen im Leistungsbereich unter 50 kW treibt SFC die Marktkonsolidierung aktiv voran. Die installierte Basis und die damit verbundenen etablierten Kundenbeziehungen bilden ein solides Fundament für die weitere Expansion in Nordeuropa, gefolgt von weiteren Regionen. Dies wird durch die Gründung von SFC Denmark bei Vertrieb, Service, Anwendungstechnik und Montage beschleunigt. Die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion werden hingegen in die bestehenden SFC-Organisationen an den Standorten in Deutschland und Rumänien integriert.

Die Akquisition steht im Einklang mit der übergeordneten Wachstumsstrategie von SFC, die auf drei Säulen basiert: (1) Marktdurchdringung und internationale Expansion, (2) Technologie und IP-Entwicklung, und (3) komplementäre M&A-Tätigkeit.

Der Vorstand von SFC erwartet, dass das Neugeschäft ab dem Jahr 2025 einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und positive Beiträge zu EBITDA und EBIT generieren wird.

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Durch die Integration der Expertise von Ballard Power Systems in diesem Leistungsbereich in unser Produktportfolio können wir unserer gemeinsamen Kundenbasis das weltweit umfassendste Angebot an stationären Brennstoffzellen unter 50 kW anbieten. Auf der Basis langfristiger Serviceverträge wollen wir den regionalen Marktzugang im dynamischen nordeuropäischen Markt und in weiteren Regionen beschleunigen. Zudem sichern wir uns wichtiges geistiges Eigentum und haben die Möglichkeit, unser Team mit sehr erfahrenen Brennstoffzellenexperten zu verstärken. Die Transaktion zahlt damit auf verschiedene Elemente unserer definierten und konsequent verfolgten Wachstumsstrategie ein. Die Herausforderung besteht nun darin, das adressierbare Marktpotenzial - das wir in der ersten Phase auf weit über 1.000 Standorte in Nordeuropa schätzen - zu erschließen und Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu realisieren. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Ballard als zuverlässigem Stack-Lieferanten weiter auszubauen. Für uns bei SFC Energy ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein, um zur Dekarbonisierung beizutragen und die Verbreitung der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie weiter voranzutreiben."

Randy MacEwen, CEO von Ballard Power Systems Inc.: "Als langjähriger Lieferant von PEM-Brennstoffzellen-Stacks für einige der wasserstoffbasierten stationären Stromversorgungslösungen von SFC haben wir Vertrauen in die Strategie, das Team und die technischen Fähigkeiten von SFC entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass die Integration unserer bewährten 1,7 kW und 5 kW PEM-Brennstoffzellenlösungen in das wachsende Produktportfolio von SFC Energy für Wasserstoff-Brennstoffzellen niedriger Leistungsklassen im stationären Energiemarkt einen signifikanten Mehrwert für unsere bestehende Kundenbasis darstellen wird. Wir bei Ballard sind zuversichtlich, dass SFC erfolgreich auf unserer Arbeit aufbauen wird, und wir freuen uns darauf, SFC weiterhin als zuverlässiger Stack-Lieferant zu begleiten."

Die Transaktion, die der erforderlichen behördlichen Genehmigung unterliegt, wird voraussichtlich innerhalb des Jahres 2024 abgeschlossen.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).

Zu Ballard Power Systems Inc.

Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) hat die Vision, Brennstoffzellenenergie für einen nachhaltigen Planeten zu liefern. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Lastkraftwagen, Zügen, Schiffen und stationärer Energieversorgung. Um mehr über Ballard zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ballard.com .

SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

Ballard Power Systems Inc.:

Kate (Charlton) Igbalode

Tel.: +1 604 453 3939

Email: investors@ballard.com

Web: ballard.com

