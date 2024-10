Das kürzlich eröffnete The Manner setzt neue Maßstäbe für Lifestyle-Hotels in SoHo, New York; The Standard, Singapur; Hotel Saint Augustine in Houston und The StandardX, Bangkok sollen dieses Jahr eröffnet werden

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) gab heute den Abschluss der Übernahme der Marken und der meisten Tochtergesellschaften des bahnbrechenden Lifestyle-Hotelunternehmens Standard International, Muttergesellschaft der Marken The Standard und Bunkhouse Hotels, bekannt. Diese Übernahme stärkt die führende Position von Hyatt im führenden Lifestyle-Segment der Branche und baut auf dem organischen Wachstum von Hyatt sowie einer Reihe von Übernahmen auf, durch die sich die Anzahl der Lifestyle-Zimmer im globalen Portfolio von Hyatt zwischen 2017 und 2023 verfünffacht hat.

Das Portfolio, das zu 100 nicht anlagegebunden ist, umfasst Management-, Franchise- und Lizenzverträge für 22 offene Hotels mit etwa 2.000 Zimmern, darunter The Standard, London, The Standard, High Line in New York City, The Standard, Bangkok Mahanakhon und The Manner in SoHo, das im vergangenen Monat mit einigen der begehrtesten Afterpartys der New York Fashion Week sein mit Spannung erwartetes Debüt feierte. Zu den neuen Hotels, die noch in diesem Jahr eröffnet werden sollen, gehören The Standard, Singapur, Bunkhouse's Hotel Saint Augustine in Houston und The StandardX, Bangkok Phra Arthit, die die beeindruckenden Erlebnisse bieten, für die die Marken von Standard International bekannt sind. Die Übernahme umfasst ein solides Wohnungsbaugeschäft mit Standard Residences, die in Miami, Lissabon, Phuket, Hua Hin, Mexiko-Stadt und Tulum entwickelt werden, sowie fertiggestellte Bunkhouse Residences im Hotel Saint Cecilia in Austin, Texas.

Die Übernahme umfasst mehr als 30 zukünftige Projekte mit einer unterzeichneten Vereinbarung oder Absichtserklärung sowie neue Projekte, die durch die Ankündigung der geplanten Übernahme im August entstanden sind. "Die Entwicklungsgemeinschaft erkennt einen Branchenveränderer, wenn sie ihn sieht, und die Begeisterung, das Ethos der Marken The Standard und Bunkhouse mit der Stärke des Netzwerks und des Vertriebssystems von Hyatt zusammenzubringen, ist spürbar", sagte Mark Hoplamazian, President und Chief Executive Officer von Hyatt. "Entwickler lieben diese Kombination genauso wie wir."

In den kommenden Monaten wird Hyatt seine neue Lifestyle-Gruppe vorstellen, die ihren Hauptsitz in New York City haben wird und über weitere Büros in Austin und Bangkok verfügt. Geleitet wird sie von Amar Lalvani, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Standard International, der nun die Position des President Creative Director innehat. "Das Lifestyle-Segment ist nichts für schwache Nerven, es erfordert Kreativität und Engagement", sagte Lalvani. "Aber wenn man es richtig macht, profitiert man von einer überdurchschnittlichen Gästebindung und überdurchschnittlichen Entwicklerrenditen. Das Schöne an dieser Kombination ist, dass Hyatt die Kreativität und Freiheit respektiert, die erforderlich sind, um die von uns angebotenen Erlebnisse zu liefern, und wir respektieren den Wert der traditionsreichen Geschichte von Hyatt, der globalen Infrastruktur und der erstklassigen kommerziellen Dienstleistungen."

Neben dem Wachstum im Bereich Lifestyle wächst das Portfolio von Hyatt in allen Segmenten weiter. Hyatt verfügt über die weltweit größte Sammlung von Luxus-All-Inclusive-Resorts, und das ausgewählte Serviceportfolio von Hyatt, das im zweiten Quartal 2024 50 der Pipeline von Hyatt ausmacht, ist ein wichtiger Faktor, um Immobilien der Marke Hyatt auf neuen Märkten zu etablieren. In den kommenden Monaten will Hyatt eine neue, dedizierte Luxusgruppe mit einer eigenen Führung in den wichtigsten Funktionen und Dienstleistungen ankündigen, die sich auf die Betreuung von Gästen und Kunden auf höchstem Niveau konzentriert.

"Unsere Umstellung auf ein Geschäftsmodell mit geringem Kapitalaufwand war ein voller Erfolg, und jetzt ist es an der Zeit, unsere Organisation weiterzuentwickeln, um uns in die Zukunft zu führen, wovon unsere Gäste, Mitglieder, Kunden, Eigentümer und Aktionäre profitieren werden", sagte Hoplamazian. "Es geht nicht darum, einem Segment Vorrang vor einem anderen zu geben; es geht darum, unsere internen Ressourcen und unser Fachwissen so aufeinander abzustimmen, dass wir uns noch intensiver um Gäste, Kunden und Eigentümer in unserem gesamten Portfolio kümmern können."

Die Zunahme der Markenpräsenz von Hyatt steht in direktem Zusammenhang mit dem Wachstum der Anzahl treuer Mitglieder und Beiträgen. Seit 2017 ist die Anzahl der Objekte im Hyatt-Portfolio um 86 Prozent gestiegen, die Anzahl der World of Hyatt-Mitglieder hat sich verdreifacht und die Zimmerauslastung für World of Hyatt-Mitglieder ist um mehr als 1.300 Basispunkte gestiegen.

Über die Hyatt Hotels Corporation

Die Hyatt Hotels Corporation mit Hauptsitz in Chicago ist ein führendes globales Hotelunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich um Menschen zu kümmern, damit sie ihr Bestes geben können. Zum 30. Juni 2024 umfasste das Portfolio des Unternehmens mehr als 1.350 Hotels und All-inclusive-Anlagen in 78 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot des Unternehmens umfasst Marken der Timeless Collection darunter Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiosund UrCove; der Boundless Collection darunter Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric®und Caption by Hyatt®; die Independent Collection darunter The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt®und JdV by Hyatt®; und die Inclusive Collection darunter Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness Spa Resorts, Secrets® Resorts Spas, Breathless Resorts Spas®, Dreams® Resorts Spas, Hyatt Vivid Hotels Resorts, Alua Hotels Resorts®undSunscape® Resorts Spas. Tochtergesellschaften des Unternehmens betreiben das World of Hyatt®-Treueprogramm, ALG Vacations®, Mr Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC Destination Management Services und Trisept Solutions® Technology Services. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hyatt.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Aussagen über die Pläne des Unternehmens für eine dedizierte Lifestyle-Gruppe und eine dedizierte Luxusgruppe sowie über das Personal für solche Gruppen, die Entwicklungspipeline des Unternehmens, Strategien, Aussichten, Perspektiven oder zukünftige Ereignisse und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die schwer vorhersehbar sind. Infolgedessen können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "kann", "könnte", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen", "wahrscheinlich", "werden", "würden" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von uns und unserem Management als vernünftig erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit in wichtigen globalen Märkten und eine Verschlechterung der globalen Wirtschaftslage oder ein geringes Wirtschaftswachstum; die Geschwindigkeit und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung nach wirtschaftlichen Abschwüngen; Einschränkungen und Unterbrechungen der globalen Lieferkette, steigende Kosten für baunahes Personal und Materialien sowie Kostensteigerungen aufgrund von Inflation oder anderen Faktoren, die möglicherweise nicht vollständig durch Einnahmensteigerungen in unserem Geschäft abgedeckt werden; Risiken, die die Segmente Luxus-, Resort- und All-inclusive-Unterkünfte betreffen; Höhe der Ausgaben in den Segmenten Geschäft, Freizeit und Gruppen sowie das Verbrauchervertrauen; Rückgänge bei der Belegung und der durchschnittlichen Tagesrate; begrenzte Sichtbarkeit in Bezug auf zukünftige Buchungen; Verlust von Schlüsselpersonal; nationale und internationale politische und geopolitische Bedingungen, einschließlich politischer oder ziviler Unruhen oder Änderungen der Handelspolitik; Feindseligkeiten oder die Angst vor Feindseligkeiten, einschließlich zukünftiger Terroranschläge, die sich auf den Reiseverkehr auswirken; Unfälle im Zusammenhang mit Reisen; Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen, wetter- und klimabedingte Ereignisse wie Erdbeben, Tsunamis, Tornados, Hurrikane, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Ölverschmutzungen, nukleare Vorfälle und globale Ausbrüche von Pandemien oder ansteckenden Krankheiten oder die Angst vor solchen Ausbrüchen; unsere Fähigkeit, bestimmte Betriebsgewinnniveaus in Hotels zu erreichen, die Leistungstests oder Garantien zugunsten unserer Dritteigentümer haben; die Auswirkungen von Hotelrenovierungen und -sanierungen; Risiken im Zusammenhang mit unseren Kapitalallokationsplänen, Aktienrückkaufprogrammen und Dividendenzahlungen, einschließlich einer Reduzierung, Einstellung oder Aussetzung von Rückkaufaktivitäten oder Dividendenzahlungen; die saisonale und zyklische Natur des Immobilien- und Gastgewerbegeschäfts; Änderungen der Vertriebsvereinbarungen, z. B. durch Internet-Reisevermittler; Änderungen der Vorlieben und Präferenzen unserer Kunden; Beziehungen zu Kollegen und Gewerkschaften und Änderungen der Arbeitsgesetze; die finanzielle Lage von und unsere Beziehungen zu Drittinhabern, Franchisenehmern und Partnern im Gastgewerbe; die mögliche Unfähigkeit von Drittinhabern, Franchisenehmern oder Entwicklungspartnern, auf das notwendige Kapital zuzugreifen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren oder unsere Wachstumspläne umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Akquisitionen und Veräußerungen und unsere Fähigkeit, abgeschlossene Akquisitionen erfolgreich in bestehende Betriebe zu integrieren; das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses geplanter Transaktionen (einschließlich des Scheiterns, die Abschlussbedingungen zu erlangen oder die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten); unsere Fähigkeit, unsere Strategie zur Erweiterung unseres Management- und Hoteldienstleistungs- und Franchisegeschäfts erfolgreich umzusetzen und gleichzeitig unsere Immobilienvermögensbasis innerhalb der angestrebten Zeiträume und zu den erwarteten Werten zu reduzieren; unsere Fähigkeit, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung und Offenlegungskontrollen und -verfahren aufrechtzuerhalten; Wertminderungen unserer Immobilienvermögen; unvorhergesehene Kündigungen unserer Management- und Hoteldienstleistungs- oder Franchisevereinbarungen; Änderungen des Steuerrechts auf Bundes-, Landes-, lokalen oder ausländischen Steuergesetzen; Erhöhungen der Zinssätze, Löhne und anderer Betriebskosten; Wechselkursschwankungen oder Währungsumstrukturierungen; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer Markenkonzepte, einschließlich der mangelnden Akzeptanz neuer Marken oder Innovationen; allgemeine Volatilität der Kapitalmärkte und unsere Fähigkeit, auf diese Märkte zuzugreifen; Veränderungen im Wettbewerbsumfeld unserer Branche, Branchenkonsolidierung und den Märkten, in denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, das World of Hyatt-Treueprogramms und das kostenpflichtige Mitgliedsprogramms Unlimited Vacation Club zu steigern; Cybervorfälle und Ausfälle der Informationstechnologie; Ergebnisse von Rechts- oder Verwaltungsverfahren; Verstöße gegen Vorschriften oder Gesetze im Zusammenhang mit unserem Franchise- und Lizenzgeschäft und unseren internationalen Aktivitäten; sowie andere Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, einschließlich unserer Jahresberichte auf Formular 10-K und Quartalsberichte auf Formular 10-Q, die bei der SEC erhältlich sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die uns oder in unserem Namen handelnden Personen zugeschrieben werden können, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben aufgeführten Warnhinweise eingeschränkt. Wir raten Ihnen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder zukünftige Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte nicht darauf geschlossen werden, dass wir weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden.

