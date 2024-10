Borussia Dortmund feierte einen historischen 7:1-Sieg gegen Celtic Glasgow in der Champions League, angeführt von einem überragenden Karim Adeyemi. Der junge Stürmer erzielte einen Hattrick und war maßgeblich am höchsten Königsklassen-Sieg der Vereinsgeschichte beteiligt. Diese beeindruckende Leistung könnte sich positiv auf die Aktie des BVB auswirken, da sportlicher Erfolg oft mit finanziellen Vorteilen einhergeht. Der Sieg festigt Dortmunds Position in der Spitzengruppe des Wettbewerbs und verspricht zusätzliche Einnahmen durch das Weiterkommen in der Champions League.

Verletzungssorgen trüben Erfolgsbilanz

Trotz der Euphorie gibt es Grund zur Sorge: Adeyemi musste kurz nach der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ein längerer Ausfall des Leistungsträgers könnte die sportlichen Ambitionen des [...]

