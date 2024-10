The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2024ISIN NameUS89236TGL35 TOYOTA M.CRD 19/24 MTNCH0262888941 VP BANK AG 15-24FR0012206217 MACIF 14/UND.DE000LB2VGF1 LBBW FZA 22/24US78016EZY66 ROYAL BK CDA 21/24FLR MTNDE000HLB78M6 LB.HESS.THR.CA.TIL.10B/22DE000LB2CAA5 LBBW FZA 22/24US78016EZX83 ROYAL BK CDA 21/24 MTNXS2153593103 B.A.T.NL FIN 20/24USU05632AG67 BAE SYSTEMS HLDGS 14/24US87031CAC73 SVENSK EXPOR 21/24 MTNXS2241090088 REPSOL INT 20/24 MTNDE000DZ1J7F9 DZ BANK IS.C114 VARDE000HLB51K7 LB.HESS.THR.CARRARA10A/23DE000A351Y29 KRED.F.WIED.23/33 MTNDE000HLB51L5 LB.HESS.THR.CARRARA10B/23DE000NLB31B6 NORDLB 22/24US87165B4005 SYNCHRONY FNL D.REC. DL25