Polens Notenbank dürfte als eine der letzten die Zinsen senken, ausgebremst durch die hohe Inflation. Demgegenüber sackt der Euro aufgrund der Zinsaussichten gegenüber den Weltwährungen ab. Auch gegenüber dem Franken.Zloty-Rallye bis 2025 Seit Donald Tusk die Wahlen in Polen gewonnen hat, baut der Zloty seine Gewinne gegenüber dem Euro immer weiter aus. Innerhalb eines Jahres hat die Gemeinschaftswährung zur polnischen Devisen rund 7,5 Prozent an Wert verloren. Dieser Trend könnte sich auch noch eine ganze Weile fortsetzen, vor allem aufgrund der unterschiedlichen Zinsaussichten in der Eurozone und dem Nachbarland. Während die Europäische Zentralbank (EZB), die die Zinsen in diesem Jahr …