Wien (ots) -Für Kunstliebhaber und SternenfreundeART of ZODIAC kombiniert visuelle Kunst mit anregenden Zitaten.Das Buch umfasst exklusive Kunstwerke zu den Tierkreiszeichen wie Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische sowie weiteren kosmischen Bildmotiven, mit Zitaten berühmter Persönlichkeiten, sowie dem Blick hinter die Kulissen.Ein perfektes Geschenk für Kunst- und SternenfreundeDie moderne Interpretation regt zum Denken an und gibt das Gefühl eines exklusiven Galeriebesuches, der von der Hektik des Alltags befreit. Das Buch lädt dazu ein, innezuhalten und in die Welt der Symbole einzutauchen. Als Inspiration dienten Einflüsse der Astronomie, Astrologie und griechischen Mythologie.Sandra Thaler ist eine zeitgenössische Künstlerin mit Ausstellungen unter anderem in Wien, Rom, Venedig und Basel.Das Buch ist auf art.sandrathaler.com und auf Amazon erhältlich. ISBN: 9798338833551Pressekontakt:Sandra Thaler ArtMag. Sandra ThalerTelefon: 067681419794E-Mail: art@sandrathaler.comWebsite: https://art.sandrathaler.comOriginal-Content von: Sandra Thaler Art, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176574/5877576