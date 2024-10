Die Sorgen um den Nahen Osten haben am Dienstag bereits für Verluste am Gesamtmarkt und Gewinne bei den Rüstungsaktien gesorgt. Am Mittwoch ist Rheinmetall im frühen Handel einmal mehr der stärkste Wert im DAX. Das Chartbild hat sich mit dem Sprung über 500 Euro in kürzester Zeit deutlich aufgehellt.Bereits die erste Warnung der USA hatte für viel Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Die Eskalation ließ dann nicht lange auf sich warten, der Iran feuerte tatsächlich Raketen auf Israel ab. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...