Helm.ai, ein führender Anbieter fortschrittlicher KI-Software für High-End-ADAS, autonomes Fahren und Robotik-Automatisierung, kündigte heute die Einführung von VidGen-2 an, seinem generativen KI-Modell der nächsten Generation zur Erstellung hochrealistischer Fahrvideosequenzen. VidGen-2 bietet eine doppelt so hohe Auflösung wie sein Vorgänger VidGen-1, verbesserte Realitätsnähe bei 30 Bildern pro Sekunde und Unterstützung für mehrere Kameras mit einer doppelt so hohen Auflösung pro Kamera. Damit erhalten Autohersteller eine skalierbare und kostengünstige Lösung für die Entwicklung und Validierung des autonomen Fahrens.

VidGen-2 wurde mit NVIDIA H100 Tensor Core GPUs auf Tausenden von Stunden verschiedenster Fahraufnahmen trainiert und nutzt die innovativen generativen Deep Neural Network (DNN)-Architekturen von Helm.ai und Deep Teaching, eine effiziente unbeaufsichtigte Trainingsmethode. Es erzeugt äußerst realistische Videosequenzen mit einer Auflösung von 696 x 696, was doppelt so hoch ist wie bei VidGen-1, mit Bildraten von 5 bis 30 fps. Das Modell verbessert auch die Videoqualität mit einer Auflösung von 640 x 384 bei 30 fps und liefert flüssigere und detailliertere Simulationen. Videos können von VidGen-2 ohne Eingabeaufforderung oder mit einem einzelnen Bild oder Eingabevideo als Eingabeaufforderung erstellt werden.

VidGen-2 unterstützt auch Mehrfachkameraansichten und generiert Filmmaterial von drei Kameras mit einer Auflösung von jeweils 640 x 384 (VGA). Das Modell gewährleistet die Selbstkonsistenz über alle Kameraperspektiven hinweg und bietet eine genaue Simulation für verschiedene Sensorkonfigurationen.

Das Modell generiert Videos von Fahrszenen in verschiedenen Regionen, mit verschiedenen Kameratypen und aus verschiedenen Fahrzeugperspektiven. Neben einer äußerst realistischen Darstellung und zeitlich konsistenten Objektbewegungen ist das Modell auch in der Lage, menschliches Fahrverhalten zu erlernen und zu reproduzieren, indem es die Bewegungen des Ego-Fahrzeugs und der umgebenden Agenten gemäß den Verkehrsregeln simuliert. Es werden zahlreiche Szenarien erstellt, darunter Autobahn- und Stadtfahrten, mehrere Fahrzeugtypen, Fußgänger, Radfahrer, Kreuzungen, Abbiegemanöver, Wetterbedingungen und Lichtverhältnisse. Im Mehrkameramodus werden die Szenen aus allen Perspektiven konsistent generiert.

VidGen-2 bietet Autoherstellern einen erheblichen Skalierungsvorteil gegenüber herkömmlichen Nicht-KI-Simulatoren, indem es eine schnelle Erstellung von Assets ermöglicht und Agenten in Simulationen mit ausgeklügeltem, realistischem Verhalten ausstattet. Der Ansatz von Helm.ai reduziert nicht nur die Entwicklungszeit und -kosten, sondern schließt auch die "Sim-to-Real"-Lücke und bietet eine äußerst realistische und effiziente Lösung, die den Umfang des simulationsbasierten Trainings und der Validierung erweitert.

"Die neuesten Verbesserungen in VidGen-2 sind darauf ausgelegt, die komplexen Anforderungen von Autoherstellern bei der Entwicklung autonomer Fahrtechnologien zu erfüllen", sagte Vladislav Voroninski, CEO und Gründer von Helm.ai. "Diese Fortschritte ermöglichen es uns, äußerst realistische Fahrszenarien zu generieren und gleichzeitig die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Kfz-Sensorstapeln sicherzustellen. Die in VidGen-2 vorgenommenen Verbesserungen werden auch die Weiterentwicklung unserer anderen Gründungsmodelle unterstützen und zukünftige Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens und der Roboterautomatisierung beschleunigen."

Über Helm.ai

Helm.ai entwickelt KI-Software der nächsten Generation für ADAS, autonomes Fahren und Roboterautomatisierung. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Sitz in Redwood City, Kalifornien, und einem Buro in Stuttgart hat die Entwicklung von KI-Software neu konzipiert, um skalierbares autonomes Fahren Wirklichkeit werden zu lassen. Helm.ai bietet umfassende KI-Lösungen in Echtzeit, einschließlich tiefer neuronaler Netze für das Fahren auf Autobahnen und in der Stadt, durchgängige autonome Systeme sowie Entwicklungs- und Validierungstools, die auf Deep Teaching und generativer KI basieren. Das Unternehmen arbeitet bei produktionsgebundenen Projekten mit globalen Autoherstellern zusammen. Weitere Informationen zu Helm.ai, einschließlich Produkten, SDK und Karrieremöglichkeiten, finden Sie unter https://helm.ai oder folgen Sie Helm.ai auf LinkedIn.

