Bitcoin News: Laut Top-Analyst "kein Bullrun im Oktober"

Wer ein Gespür für zukünftige Kursentwicklungen bekommen will, schaut sich oft Daten aus der Vergangenheit an. Das gilt vor allem für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Denn während man bei Aktien Unternehmen und deren Bilanzen zur Verfügung hat, um ein Gefühl für den fairen Wert zu bekommen, weiß bei Bitcoin noch niemand so recht, wie man den realen Wert festlegen könnte. Ein Bitcoin kostet eben, was Anleger bereit sind, dafür zu bezahlen. Wo die Grenze liegt, ist noch unklar. Dennoch haben viele Anleger einen bullishen Oktober erwartet, da es bisher in den meisten Jahren so war, dass der Bitcoin-Kurs im Oktober gestiegen ist. Der Top-Analyst Willy Woo erwartet sich dagegen nicht viel von diesem Monat.

Oktober startet mit Korrektur

Statistische Wahrscheinlichkeiten sind das Eine, Fundamentaldaten und die aktuelle Nachrichtenlage das Andere. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich hoch, dass der Bitcoin-Kurs im Oktober steigt, weil es in den letzten 11 Jahren 9 x dazu gekommen ist. Allerdings eskaliert derzeit die Situation zwischen dem Iran und Israel wieder, weshalb der Bitcoin-Kurs eingebrochen ist. Der Bitcoin startet also mit Verlusten in das neue Monat.

You've probably seen this screenshot a lot.



"Uptober".



But what you haven't been shown:



Uptober never really started on October 1st.



Here's when the parabolic moves that drove the returns you see in the image actually started:



2023: October 15th.



2021: October 5th.



2020:… pic.twitter.com/ItXCvQfr0s - wale.moca (@waleswoosh) October 1, 2024

Allerdings zeigen Daten aus der Vergangenheit auch, dass der "Uptober" nie gleich am 1. des Monats gestartet hat. Korrekturen am Monatsanfang waren keine Seltenheit und oft ist die Rallye erst zwischen dem 5. und 15. Oktober gestartet. Das würde also dafür sprechen, dass es trotz des holprigen Starts weiter bergauf geht. Der durchscnittliche Kursanstieg im Oktober liegt bei fast 27 %. Sollte das passieren, würde das ein neues Allzeithoch für Bitcoin bedeuten.

Willy Woo erwartet Rally erst im November

Natürlich kann niemand mit Gewissheit die Zukunft vorhersagen. Dennoch gibt es einige, die das große Ganze betrachten, nicht nur Charts, sondern auch On-Chain-Daten auswerten und damit auch öfter richtig liegen als andere. Zu diesen Top-Analysten gehört auch Willy Woo, der auf X über 1,1 Millionen Follower hat. Er kommentiert unter Peter Brandts Tweet, dass er nicht davon ausgeht, dass es einen bullishen Oktober geben wird.

Structure mid term is bearish moving to neutral and trying to get bullish. ATH will take time.



Short term structure suggests 1-3 wks stand down to cool off before the next bullish attempt.



I don't think we get Uptober, sideways Oct, and Nov-Dec for laser eye parties.



Long term… - Willy Woo (@woonomic) October 2, 2024

Willy Woo ist damit aber keineswegs bearish gegenüber Bitcoin eingestellt. Er erwartet auch eine Rallye, allerdings erst im November. Erst kürzlich hat Woo prognostiziert, dass ein Satoshi in Zukunft 0,05 Dollar kosten wird. Ein Satoshi ist die kleinste Einheit eines Bitcoins und wenn das eintreten sollte, würde der Bitcoin-Kurs bei 5 Millionen Dollar liegen. Die Chancen stehen also gut, dass es für Bitcoin tatsächlich noch viel weiter bergauf geht, wenn auch nicht in diesem Monat. Das würde auch für die meisten Altcoins wieder massive Kurssteigerungen bedeuten, wobei Anleger derzeit vor allem auf den neuen Crypto Allstars ($STARS) setzen.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Crypto Allstars Nachfrage explodiert

Während man bei Bitcoin noch auf die große Rallye wartet, exploriert die Nachfrage nach dem neuen Crypto Allstars ($STARS). $STARS ist ein Coin, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon auf 2 Millionen Dollar zusteuert, da das Projekt mit einem bisher einzigartigen Konzept überzeugt: Dem MemeVault. Das MemeVault-Ökosystem ermöglicht es erstmals, verschiedene bekannte Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform zu staken.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Durch den MemeVault vereint Crypto Allstars nicht nur zahlreiche Meme Coin Trader auf seiner Plattform, diese dürften auch dazu beitragen, dass der $STARS-Kurs explodiert. Je mehr $STARS ein Anleger nämlich hält, desto höher fällt seine Staking-Rendite bei $DOGE, $WIF, $PEPE oder vielen anderen Meme Coins aus. Dadurch ist die Nachfrage von Anfang an extrem hoch, während das Angebot begrenzt ist. Analysten vermuten daher, dass der $STARS-Kurs beim Handelsstart an den Kryptobörsen nach dem Ablauf des Vorverkaufs schnell um weit mehr als 1.000 % explodieren könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

