Bonn/Berlin (ots) -Die Welthungerhilfe stellt kurz vor dem Welternährungstag mit ihren Partnern Concern Worldwide und dem Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht (IFHV) den Welthunger-Index 2024 in Berlin vor.In den letzten zehn Jahren hat sich der weltweite Fortschritt bei der Reduzierung des Hungers besorgniserregend verlangsamt. Gründe dafür sind eine Reihe sich überschneidender Krisen, die sich am stärksten auf die ärmsten Länder und Menschen in der Welt auswirken. Langanhaltende Konflikte haben erneut die Gefahr von Hungersnöten heraufbeschworen.Frauen und Mädchen sind in der Regel am meisten von unzureichender Ernährung und Mangelernährung vor allem im ländlichen Raum betroffen. Das gilt für jede vierte Frau und hat oft lebenslange Folgen. Außerdem leiden sie unverhältnismäßig stark unter den Auswirkungen von Extremwetterereignissen und Klimanotfällen. Wie kann diese Ungerechtigkeit verändert werden?10. Oktober 2024, 10.00 Uhrdbb Forum BerlinFriedrichstraße 169, 10117 BerlinTeilnehmende:Marlehn Thieme, Präsidentin WelthungerhilfeMathias Mogge, Generalsekretär WelthungerhilfeMiriam Wiemers, Welthunger-Index ExpertinFür die Teilnahme an der PK (vor Ort und virtuell) bitten wir um Anmeldung bis zum 07.10.2024 unter presse@welthungerhilfe.de.Einwahl Link Zoom-Meeting:https://us06web.zoom.us/j/89523547791Meeting-ID: 895 2354 7791Die PK wird auf dem Welthungerhilfe-Kanal bei Youtube live gestreamt.Den Bericht mit Sperrfrist, Grafiken und Fotos finden Sie unter:www.welthungerhilfe.de/pressemappe-whi-2024.Weitere Informationen finden Sie auch unter www.welthungerhilfe.de/presse.