München (ots) -- Vier Unternehmen kämpfen in der letzten Runde um EUR3 Mio Mediabudget: Das aufstrebende FemCare Unternehmen The Female Company, die smarte App für exklusive Restaurant-Deals NeoTaste, der praktische One-Stop-Shop für Pflanzen und Garten Plantura und das innovative Start-up für nachhaltige Fischalternativen BettaF!sh- Erstmals wird das Finale des Start-up-Wettbewerbs live auf Joyn übertragen: Am 15. Oktober ab 17:45 Uhr führt Moderator Steven Gätjen die Zuschauer:innen durch den AbendUnterföhring, 02. Oktober 2024.Die Teilnehmer des diesjährigen SevenVentures Pitch Days stehen fest: The Female Company, NeoTaste, Plantura und BettaF!sh haben sich in einem qualitativ hochwertigen Bewerberumfeld durchgesetzt und das interne Auswahlgremium von SevenVentures, dem Investmentarm von ProSiebenSat.1, überzeugt. Die vier ambitionierten Start-ups treten im Finale am 15. Oktober 2024 auf dem New Com Summit in der Wappenhalle München gegeneinander an.The Female Company hat sich auf Frauenhygiene spezialisiert, vertreibt natürliche Periodenprodukte von Periodenunterwäsche bis Bio-Tampons und setzt sich gleichzeitig für die gesellschaftliche Enttabuisierung des Themas Menstruation ein. Auf der App NeoTaste können Food-Begeisterte in knapp 50 Städten in Deutschland, Österreich, England und den Niederlanden neue Restaurants entdecken und dabei exklusive Rabatte und Angebote erhalten, was Gastronomiebetriebe gleichzeitig bei der Kundengewinnung unterstützt. Das Münchner Unternehmen Plantura bietet umweltfreundliche Produkte für nachhaltiges Gärtnern an, um den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren und natürliche Alternativen zu fördern. Neben dem Verkauf von Pflanzen, Saatgut, Bio-Dünge- & Pflanzenschutzmitteln betreibt Plantura eine umfangreiche Wissensplattform mit Anleitungen und Tipps rund um Gartenbau und Pflanzenpflege. BettaF!sh entwickelt pflanzliche Fischalternativen aus Meeres-algen und Pflanzenproteinen. Die innovativen Produkte TU-NAH und SAL-NOM, die geräucherten Lachs und Thunfisch ersetzen, überzeugen sowohl im Geschmack als auch in der Textur und tragen dazu bei, die Überfischung der Meere sowie die Umweltbelastung durch die Fischindustrie zu reduzieren.Dem Sieger des SevenVentures Pitch Days 2024 winkt ein lukrativer Gewinn: Medialeistung für eine Bewegtbildkampagne in Höhe von 3 Mio Euro sowie ein eigener TV-Spot. Um zu gewinnen, müssen sich die Unternehmen vor einer fachkundigen Jury beweisen, ihr Geschäftsmodell vor einem Publikum beim New Com Summit und den Zuschauer:innen des Live-Streams auf Joyn präsentieren und jeweils eine Halbfinal- und Finalrunde durchlaufen: Neben SevenVentures Managing Director Florian Weber entscheiden Jason Modemann (Co-Founder Mawave), Alexandra Szarmach (CHRO und Geschäftsführerin flaconi), Boris Hardi (CEO Oonique) und Sophia Tran (CEO Spotlight!), welcher der aus ihrer Sicht überzeugendste Pitch der vier Unternehmen ist.Wer in die Fußstapfen des Siegers des Jahres 2022, Bears with Benefits, tritt, entscheidet sich am 15. Oktober ab 17:45 Uhr auf dem New Com Summit in der Wappenhalle am Konrad-Zuse-Platz 7 in München. Der erfahrene ProSieben-Moderator Steven Gätjen, der selbst als Investor tätig ist und viel Begeisterung für die Start-up-Szene mitbringt, wird die Zuschauer:innen durch den spannenden Abend führen. Erstmals wird der SevenVentures Pitch Day auch live als kostenfreier Stream auf Joyn zu sehen sein.Florian Weber, Managing Director SevenVentures: "Die zahlreichen starken Bewerbungen und die unternehmerische Qualität der Finalteilnehmer des SevenVentures Pitch Days zeigen eindrucksvoll, wie viel Potenzial in der deutschen Gründer-Landschaft steckt. Die vier Start-ups haben allesamt den Anspruch, nicht nur ihre jeweiligen Branchen zu verändern, sondern auch unsere Gesellschaft positiv zu beeinflussen, was mir sehr imponiert. Ich freue mich darauf, mit meinen Jury-Kolleg:innen spannende Live-Pitches zu erleben und mit dem siegreichen Unternehmen eine tolle Kampagne umzusetzen, die seine Entwicklung massiv beschleunigen wird."Alexandra Szarmach, CHRO und Geschäftsführerin flaconi: "Das Finale des SevenVentures Pitch Days bietet eine hervorragende Plattform, um die inspirierenden Geschichten hinter den Start-ups zu entdecken. Ich freue mich besonders, dass dieses Jahr auch viele Gründerinnen dabei sind. Mein Wunsch an alle Pitch-Teilnehmer:innen: Seid authentisch, zeigt uns eure Begeisterung und genießt diesen besonderen Moment - denn eure Leidenschaft ist der Schlüssel zu eurem Erfolg!"Sophia Tran, Chief Executive Officer Spotlight!: "Ich kann es kaum erwarten, die vier Finalisten auf der Bühne zu sehen. Mit ihren völlig unterschiedlichen Geschäftsideen versprechen die Pitches spannende inhaltliche Vielfalt - die Zuschauer:innen können sich also auf eine großartige Show freuen! Es ist immer inspirierend zu sehen, wie viel Innovation in verschiedenen Branchen möglich ist, besonders durch divers besetzte Gründungsteams. Die Auswahl des Gewinners wird bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen vier tollen Start-ups für uns Juror:innen sicherlich eine Herausforderung, aber die nehme ich gerne an!"Mehr Informationen gibt es unter www.commerceandventures.com/pitchday.Über SevenVentures: SevenVentures ist der führende TV-Media-Investor und als Unternehmen des Segments Commerce & Ventures der ProSiebenSat.1 Media SE der optimale Partner für wachstumsstarke verbraucherorientierte Unternehmen, insbesondere aus den Branchen Konsumgüter, Handel und Dienstleistungen, die das Potenzial haben, durch den Einsatz von TV-Werbung nachhaltige Erfolge zu erzielen: Im Gegenzug für Anteile an ihrem Eigenkapital (Media-for-Equity) oder Umsatzbeteiligungen (Media-for-Revenue) erhalten Unternehmen insbesondere Werbezeiten auf den ProSiebenSat.1-Sendern. Im Segment Commerce & Ventures bündelt ProSiebenSat.1 die Minderheits- und Mehrheits-investitionsbereiche des Konzerns. 