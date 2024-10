© Foto: picture alliance / abaca | Habboub Ramez/ABACA



Der Iran hat am Dienstag eine Flut von Raketen auf Israel abgefeuert, was zu einem Anstieg des Ölpreises und einem Rückgang der Aktienkurse führte. Israel droht nun mit Vergeltung.Am Dienstag erfasste eine risikoscheue Stimmung die Märkte, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zunahmen und die Händler auf weitere Klarheit über die Reaktion Israels warten. Die Flucht in sichere Anlagen ließ den Ölpreis und die Kurse von Safe-Haven-Anlagen steigen und die Kurse von US-Aktien fallen. Der Angriff richtete nur minimalen Schaden an, aber laut Pentagon wurden etwa doppelt so viele ballistische Raketen eingesetzt wie bei einem ähnlichen iranischen Angriff auf Israel im April. Israel …