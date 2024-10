FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Leasingspezialist Grenke hat am Mittwoch für Anleger ermutigende Nachrichten gesendet. Der Kurs zog im frühen Xetra-Handel um 5,6 Prozent an wegen der Erkenntnis, dass sich das Unternehmen nach aktuellen Zahlen zum Neugeschäft auf Kurs für seine Jahresziele sieht. Die Aktien erreichten ein Hoch seit etwa einem Monat.

Das Bild wurde auch nicht von einer Meldung zu den Aktienrückkäufen getrübt, deren Gesamtvolumen unter dem geplanten Maximalbudget von rund 70 Millionen Euro liegt.

Starke Neugeschäftszahlen seien förderlich, schrieb Analyst Marius Fuhrberg von Warburg Research am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Seiner Meinung nach sollte dies am Markt die Befürchtung einiger ausräumen, dass die Bandbreite der diesjährigen Neugeschäftsprognose nicht erreicht wird.

Er betonte dabei, dass mit dem vierten Geschäftsquartal das normalerweise stärkste für Grenke erst noch bevorsteht. In den drei Monaten bis Ende September war das Leasingneugeschäft im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 738,5 Millionen Euro angestiegen./tih/zb

