PG&E Corp. - PGC: Energieversorger mit Mega-Keilformation, aber …!

Sind es wieder defekte Stromleitungen? Pacific Gas and Electric (PCG) reduziert Strom bei 9000 Kunden in Kalifornien

PG&E-Insolvenz 2019 - jetzt schon wieder Waldbrandgefahr!

Pacific Gas and Electric (PGCG) - ISIN US69331C1080

Rückblick: Charttechnisch begeistern uns das Kursplus von rund 20 Prozent und die knackige Keilformation bei der PG&E-Aktie. Die immer Zuge des Pullbacks der letzten vier Wochen kürzer werdenden Tageskerzen mit mehreren Tests der 20-Tagelinie, lassen einen kräftigen Bounce in den nächsten Tagen erwarten.

PG&E-Aktie: Chart vom 01.10.2024, Kürzel: PCG Kurs: 19.83 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die technische Gegenreaktion nach dem Rücksetzer ließe uns das Pivot-Hoch vom 5. September ins Visier nehmen. Bis zu den nächsten Quartszahlen am 7. November bliebe ausreichend Zeit für einen mehrwöchigen Swingtrade.

Mögliches bärisches Szenario

Trader sollten unbedingt einen Stop Loss - beispielsweise in Höhe der unteren gelben Linie - platzieren. Ein Blick in die Firmengeschichte zeigt, dass Waldbrände ein spezifisches Unternehmensrisiko darstellen. Sollte die aktuelle Wetterlage in Kalifornien anhalten, könnte es wieder einmal brenzlig werden.

Meinung:

PG&E Corp. ist die Muttergesellschaft von Pacific Gas and Electric Company, Kaliforniens größtem Energieversorger. Das Unternehmen versorgt Kunden mit Strom und Erdgas, wobei es die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: von Erzeugung und Beschaffung über Transport und Speicherung bis hin zur Verteilung. PG&E betreibt einen breit aufgestellten Kraftwerkspark sowohl mit konventionellen, aber erneuerbaren Energieträgern. Es kappte Montag den Strom für über 9000 nordkalifornische Kunden wegen erhöhter Waldbrandgefahr durch starke Winde und beobachtet die Wetterlage in seinen Versorgungsgebieten, da Böen, Hitze und Trockenheit erwartet werden. 2018 hatten defekte Stromleitungen zu Waldbränden geführt, so dass der Stromversorger Insolvenz anmelden musste. Das Insolvenzverfahren konnte 2020 beendet werden, es gab aber 2020 und 2021 erneut Probleme mit brennenden Wäldern.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 42.39 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 340.75 Mio. USD

Meine Meinung zu PG&E ist neutral.

Quellennachweis: https://finance.yahoo.com/news/californian-utility-pg-e-shuts-200931255.html

Veröffentlichungsdatum: 02.10.2024

Autor: Thomas Canali

