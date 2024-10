XRP Kurs Prognose: Viel Wind um nichts?

In kaum einen Coin setzen Anleger so viel Hoffnung wie in $XRP und bei kaum einem Coin werden sie so oft enttäuscht. Die Kryptowährung, die im Gegensatz zu den meisten anderen von Ripple durch eine zentrale Stelle verwaltet wird, galt für viele als großer Hoffnungsträger. Immerhin hat der Ripple Coin das Potenzial, den Zahlungsverkehr nachhaltig zu revolutionieren und tut das in gewissem Maße auch schon. Anleger träumen deshalb von Kurszielen von 100 - 1.000 Dollar. Ob dieser Optimismus berechtigt ist, ist allerdings mehr als fraglich.

"Besser als Bitcoin"

Was man $XRP lassen muss, ist die extrem starke Community, die sich rund um den Coin gebildet hat. Der Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und Ripple hat fast 4 Jahre gedauert und in dieser Zeit ist die Community nur noch näher zusammengerückt und hat mit allen Mitteln versucht, den Kurs in die Höhe zu treiben. Mit mäßigem Erfolg.

Viele haben eben diesen Rechtsstreit dafür verantwortlich gemacht, dass der $XRP-Kurs nicht explodiert. Nun hat es allerdings ein Urteil gegeben und der $XRP-Kurs explodiert trotzdem nicht. Dabei steht für viele Anhänger fest, dass $XRP "besser als Bitcoin" ist. In Bezug auf den Zahlungsverkehr mag das auch tatsächlich der Fall sein. Immer mehr Banken integrieren $XRP um so währungsübergreifende Zahlungen in Sekundenschnelle zu minimalen Kosten durchzuführen.

BREAKING: Investment Bank Report Identifies @Ripple as a Major Competitor to SWIFT!



SWIFT has already successfully tested XRP with over 11,000 banks. pic.twitter.com/oMzqx66vau - JackTheRippler © (@RippleXrpie) October 1, 2024

Zweifelsohne kann $XRP im globalen Zahlungsverkehr noch eine bedeutende Rolle spielen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der Kurs deshalb ins Unermessliche steigen muss. Während Investoren, die Bitcoin kaufen, diese in der Regel langfristig halten und ähnlich wie in Gold einen Wertspeicher darin sehen, ist $XRP eben ein Mittel zum Zweck. Man benötigt die $XRP Coins für wenige Sekunden während der Zahlung und danach nicht mehr.

Neues Allzeithoch schwierig zu erreichen

Eben dieser revolutionäre Anwendungsfall, der sekundenschnelle Zahlungen ermöglicht, ist es, der Ripple letztlich zum Verhängnis werden könnte. Banken können den Coin zwar nutzen, sehen jedoch nicht unbedingt die Notwendigkeit, ihn deswegen langfristig zu hodln und große Mengen zu kaufen und Privatpersonen können damit nicht unbedingt etwas anfangen, wenn der Kurs nicht steigt, wie es seit 6 Jahren der Fall ist. Kryptowährungen sind für Privatanleger immer noch in erster Linie Spekulationsobjekte und bei $XRP gibt es seit 2018 wenig zu spekulieren.

($XRP Kursentwicklung - Quelle: Tradingview)

Ein $XRP Coin ist heute genauso viel wert wie im September 2018. Seitdem hat es zwar Höhen und Tiefen gegeben, unterm Strich ist aber nichts übrig geblieben. Der Bitcoin-Kurs hat sich dagegen seit September 2018 in etwa verzehnfacht. Es gab in den letzten Jahren also zahlreiche Alternativen am Kryptomarkt, die deutlich besser performt haben als $XRP und diese wird es wahrscheinlich auch in Zukunft wieder geben.

Für eine Kursexplosion von tausenden Prozent in kurzer Zeit müssen Anleger eben bereit sein, das höhere Risiko einzugehen, das mit Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung einhergeht. Die Top 10 Coins werden im nächsten Jahr nicht nochmal um 10.000 % oder mehr steigen, nur weil sie es im vorigen Bullrun getan haben, als sie noch deutlich niedriger bewertet waren. Daher setzen derzeit auch immer mehr Investoren auf den neuen Crypto Allstars ($STARS), der schon bald durch die Decke gehen könnte.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Fast 2 Millionen Dollar für Crypto Allstars

Während es für $XRP auch in den nächsten 5 Jahren kein neues Allzeithoch geben könnte, explodiert die Nachfrage derzeit beim neuen Crypto Allstars ($STARS). Dabei handelt es sich um einen neuen Coin, der mit dem bisher einzigartigen MemeVault auf den Markt kommt. Das MemeVault-Ökosystem soll das Staking verschiedener Meme Coins unterschiedlicher Blockchains in einem Pool ermöglichen. Die bekannten Meme Coins wie $DOGE, $SHIB, $PEPE und Co. erhalten durch Crypto Allstars also einen zusätzlichen Anwendnungsfall und eine neue Möglichkeit, eine Rendite abzuwerfen.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Da Meme Coins in diesem Jahr besonders gefragt sind und immer öfter Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen, schlägt das neue Projekt rund um Crypto Allstars bereits hohe Wellen. Schon im Vorverkauf haben Anleger Token im Wert von fast 2 Millionen Dollar gekauft. Der Clou am MemeVault ist, dass die Staking-Rendite umso höher ausfällt, je mehr $STARS-Token ein Anleger hält. Dadurch ist die Nachfrage extrem hoch, während das Angebot begrenzt ist, was die idealen Voraussetzungen für eine Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schafft.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.