EQS-Media / 02.10.2024 / 10:30 CET/CEST

ECEC 2024: Europas größte Compliance-Konferenz stellt die Zukunft von Transparenz und ethischer Führung in der Unternehmenswelt in den Fokus

EQS Group erwartet Tausende Compliance-Experten aus aller Welt zum virtuellen Branchen-Treffen

Der Fall Harvey Weinstein: Zelda Perkins über ihren Weg von Whistleblowerin zu Aktivistin

Exklusive Einblicke in neue Studie zum EU-Lieferkettengesetz

Compliance-Exzellenz: 3 Finalisten für den ECEC Award 2024 München - 2. Oktober 2024 Zum fünften Mal in Folge präsentiert die EQS Group Europas größte Veranstaltung für Compliance-Fachleute: Die European Compliance and Ethics Conference (ECEC) öffnet am 16. Oktober 2024 erneut ihre virtuellen Tore, in diesem Jahr unter dem Motto "Transforming Compliance: Closing the Trust Gap in an Uncertain World". In Keynotes, Panels und Masterclasses diskutieren renommierte Experten die Bedeutung von Compliance-Programmen, die Vertrauen, Integrität und ethisches Verhalten fördern. Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group: "Vertrauen ist für jedes Unternehmen das Fundament guter Beziehungen zu ihren Stakeholdern - und damit für langfristigen Geschäftserfolg. Um es zu erhalten, müssen Compliance-Programme über gesetzliche Vorgaben hinausgehen und sich auf ethische Grundsätze und Integrität besinnen. Wir freuen uns, wieder Tausende Compliance-Fachleute weltweit auf der ECEC 2024 zusammenzubringen. Gemeinsam werden wir diskutieren, wie ethische Führung dabei helfen kann, die "Trust Gap" - die Vertrauenslücke zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern - zu schließen." Von Whistleblowerin zur Aktivistin: Zelda Perkins über Weinstein, Mut und Compliance Einer der am meisten erwarteten Programmpunkte auf der ECEC 2024 ist das Panel mit Zelda Perkins, ehemalige Assistentin von Harvey Weinstein. Zelda Perkins war im Jahr 2017 eine der ersten Frauen, die ein Jahrzehnte zuvor mit Weinstein unterzeichnetes NDA brachen und damit den Skandal um den amerikanischen Filmproduzenten ins Rollen brachten. In ihrem Interview auf der ECEC wird sie davon berichten, wie ihr Weg von Whistleblowerin zu Aktivistin aussah und wie ihre Aussage vor dem britischen Parlament den weit verbreiteten Missbrauch von NDAs aufdeckte. Exklusive Einblicke in CSDDD-Studie: Wie gut sind Unternehmen auf die EU-Lieferkettenrichtlinie vorbereitet? Komplexe Lieferkettengesetze stellen Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Künftig wird die europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung ihrer Verpflichtungen spielen. Auf der ECEC stellt Dr. Stefanie Fehr, Professorin für Compliance, Datenschutz und Unternehmensauditing, die Ergebnisse einer neuen CSDDD-Studie vor, welche die EQS Group in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ansbach durchgeführt hat. Dr. Fehr und Rechtsanwalt Holger Hembach geben exklusive Einblicke in die Studienergebnisse sowie praktische Empfehlungen zur Umsetzung der Richtlinie. Compliance-Exzellenz: ECEC-Award für innovative Projekte Jedes Jahr zeichnet die EQS Group herausragende Leistungen im Bereich Compliance mit dem ECEC Award aus. Der Preis würdigt außergewöhnliche Projekte, die in der Compliance einen bedeutenden Beitrag geleistet haben, sei es durch innovative Kommunikationskampagnen, neue KPI-Messmodelle oder transformative Change-Management-Initiativen. In diesem Jahr haben sich 30 Unternehmen auf die Auszeichnung beworben. Die drei von einer Jury gewählten Finalisten werden ihre Projekte live auf der ECEC vorstellen. Anschließend hat das Publikum die Möglichkeit, für den Sieger abzustimmen. Weitere Informationen zum Programm sowie kostenlose Anmeldung unter: https://www.ecec-community.com/ Pressekontakt Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting. Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 550 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. https://www.eqs.com/de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: EQS Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen



02.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com