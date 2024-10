Friedberg (ots) -- Fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme und Digitalisierungstechnologien- Moderner Antriebsstrang verbindet ansprechende Dynamik mit hoher Effizienz- Neuer Outlander Plug-in Hybrid startet bei 49.990 Euro (UPE)Mit dynamikbetontem Design, anspruchsvollen Komfortmerkmalen, einem nochmals erweiterten Raumangebot sowie einer Plug-in-Hybridtechnologie der neuesten Generation setzt die vierte Generation des Mitsubishi Outlander ein starkes Zeichen im gehobenen SUV-Segment. Sein überarbeiteter Antriebsstrang bietet nicht nur eine auf bis zu 86 km (WLPT/EAER) deutlich vergrößerte elektrische Reichweite, er überzeugt auch mit ausgeprägter Fahrdynamik und einem äußerst komfortablen Geräuschniveau.Vier hochwertige Ausstattungslinien, die zur Markteinführung des neuen Outlander Plug-in Hybrid zur Wahl stehen, machen deutlich: das neue Flaggschiff von Mitsubishi erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, Komfort und Qualität. Modernste Fahrer-Assistenzsysteme, Digitalisierungsmerkmale und Multimedia-Optionen unterstreichen dies ebenso deutlich wie die typischen Merkmale japanischer Handwerkskunst. Bei der Entwicklung eines Premium-Soundsystems für den neuen Outlander Plug-in Hybrid hat Mitsubishi mit dem Audiopionier Yamaha intensiv zusammengearbeitet. Gemeinsames Ziel dabei war, den Passagieren beeindruckende Klangerlebnisse zu bieten.Der neue Outlander Plug-in Hybrid baut auf der starken Basis und dem internationalen Erfolg dreier Generationen auf. Sein Vorgänger war der Pionier des "PHEV-plus-SUV"-Formats. Über 200.000 Einheiten wurden in Europa seit seiner Markteinführung im Jahr 2013 verkauft, er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war anerkannt für seine hohe Wertigkeit. Nun ist die vierte Modellgeneration bereit, dieses Plug-in-Hybridkonzept auf dem Fundament des Vorgängers fortzuführen und europäischen Kunden ein neues Maß an Innovation zu bieten.Das Design des Outlander Plug-in Hybrid vermittelt einen kühnen, eigenständigen Charakter, sein unverwechselbarer Auftritt mit der markanten "Dynamic Shield"-Frontpartie strahlt Abenteuerlust aus. In der Seitenansicht unterstreicht die stark horizontale Karosseriestruktur und muskulöse Linien den Eindruck von Stabilität. An der Heckpartie wiederum drückt das skulptural ausgeformte Sechseck Stärke aus, während horizontal angeordnete Rückleuchten ebenfalls Stabilität signalisieren und die Breite des Fahrzeugs betonen. Im SUV D-Segment ist der Einklang von Fahrzeuggröße und luxuriösem Fahrerlebnis von entscheidender Bedeutung. Mit 1.750 Millimeter Höhe, 4.719 Millimeter Länge, 1.862 Millimeter Breite und einem Radstand von 2.704 Millimeter verbindet der neue Outlander PHEV praktische Alltagseigenschaften mit Komfort und hoher Fahrsicherheit.Zu den inneren Werten des neuen Outlander Plug-in Hybrid gehört eine neue Dimension der Elektrifizierung. Sein Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang neuester Generation ist in diesem Segment führend und bietet eine noch größere Reichweite im reinen Elektromodus. Die weiter optimierte Effizienz und Praxisfreundlichkeit des Systems kombiniert nahtloses Beschleunigen mit ruhigem, dynamischem Laufverhalten.Das System kombiniert einen effizienten Vierzylinder-Benzinmotor mit zwei leistungsstarken Elektromotoren und einem vergrößerten Lithium-Ionen-Batteriepaket - verbunden mit einem Shift-by-Wire-Getriebe, das die Leistung gegenüber dem Vorgängermodell um etwa 40 Prozent anhebt. Die neue Antriebsbatterie besitzt eine Gesamtkapazität von 22,7 kWh, wodurch der Outlander Plug-in Hybrid noch weiter im Elektromodus ohne Einsatz des Verbrennungsmotor fahren kann. Gemäß dem WLTP-Prüfverfahren sind so bis zu 86 Kilometer im reinen E-Betrieb möglich.Der vorn montierte Elektromotor liefert eine Leistung von 85 kW und ein Drehmoment von 255 Newtonmetern, das hintere Aggregat generiert 100 kW beziehungsweise 195 Nm. Dank einer integrierten Motorsteuerung ist die hintere Antriebseinheit in einem kompakteren Gehäuse untergebracht, was ein schlankeres Packaging des Antriebsstrangs ermöglicht.Auch hinsichtlich seiner Effizienz wurde der japanische D-SUV weiter verbessert. Dank verringertem Innenwiderstand kann das größere Akkupaket nun eine Dauerleistung generieren, die um 108% höher liegt als bei der vorherigen Generation. Eine neue Flüssigkeitskühlung trägt ebenfalls dazu bei, das volle Akku-Potenzial jederzeit ausschöpfen zu können. Das bedeutet: kraftvolle Beschleunigung und geräuscharme Fahrt unter allen BedingungenObwohl der Verbrennungsmotor in seinen Basisdaten (2.360 cm³ Hubraum, zwei obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile) weitgehend dem der Vorgängergeneration entspricht, haben die Entwickler zur Steigerung von Kraftstoffeffizienz und Leistung das System um eine Abgasrückführung, erweiterte Kühlkanäle und einen integrierten Abgaskrümmer ergänzt. Die 100 kW / 203 Nm starke Einheit arbeitet nahtlos mit den elektrifizierten Komponenten zusammen und bietet ein durchgängig dynamisches Fahrerlebnis. Mit einer Systemleistung von 225 kW / 306 PS und dem auf 53 Liter vergrößerten Tankvolumen konnte damit der Aktionsradius bei kombinierter Nutzung von Elektro- und Hybridantrieb nochmals erhöht werden. Im offiziellen WLTP-Testzyklus liegen der Kraftstoffverbrauch bei 0,8 l/100 km, die CO2-Emissionen bei 18 g/km (18" Felgen), bzw. 19 g/km (20" Felgen) und die Gesamtreichweite bei bis zu 844 km. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h beispielsweise erfolgt nun in deutlich schnelleren 7,9 Sekunden.Drei Fahrmodi (EV-, serieller- und Parallel-Hybridmodus) helfen zudem dabei, Effizienz, Leistung und das Fahrverhalten des Fahrzeugs unterschiedlichen Gegebenheiten flexibel anzupassen. Der optimierte Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang sorgt dafür, dass der neue Outlander selbst bei sportlicher Fahrweise mit Geschwindigkeiten bis zu 135 km/h im reinen Elektromodus verbleiben kann. Auf eine ausreichende Reichweitereserve ist auch bei eingeschalteter Klimatisierung Verlass, was zugleich die Häufigkeit der Ladevorgänge reduziert.Über diese Kernfähigkeiten hinaus kommt eine Reihe hochmoderner passiver und aktiver Sicherheitssysteme zum Einsatz. Dazu gehören neue Ansätze beim Karosseriekonzept, innovative Fahrerassistenzsysteme, elektronische Komfortsysteme im Innenraum zur Unterstützung des Fahrers und eine umfassende Fahrzeugüberwachung.Abgerundet wird dieses starke Gesamtpaket durch eine fünfjährige Werksgarantie - ein Markenkernwert, der für Mitsubishi-Kunden inzwischen selbstverständlich ist. In der fünfjährigen Garantie bis 100.000 Kilometer zeigt sich das Engagement des Unternehmens für eine Servicequalität, die Kunden Sicherheit bietet und den neuen Outlander Plug-in Hybrid aus dem Feld seiner Mitbewerber heraushebt. Sie unterstreicht die Strategie der Marke, in einem hart umkämpften Markt außergewöhnliche Produkte anzubieten.Gebaut wird der neue Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid ab Ende 2024 im japanischen Werk Okazaki. Nach den kürzlich neu vorgestellten Modellen ASX und COLT reiht er sich damit in die erneuerte Produktpalette der Marke ein.Schon die Basisversion BASIS (UPE 49.990 Euro) umfasst u.a. folgende Design- und Komfortmerkmale- Smart-Key-System,- Digitale Instrumentierung mit 12,3-Zoll-Farbdisplay,- Infotainment-System mit 12,3-Zoll-Touchscreen,- Klimaautomatik (2-Zonen),- Warmwasser-Standheizungssystem,- Elektrische Lendenwirbelstütze (Fahrerseite),- Dynamic Sound Yamaha Premium (8 Lautsprecher)- und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen.Das Fahrerassistenz- und Sicherheitsequipment beinhaltet u.a. Features und Funktionen wie- 360-Grad-Umgebungskameras,- elektrisch anklappbare Außenspiegel,- Auffahrwarnsystem (FCM) mit Notbrems- und Kreuzungsassistent,- Einparkhilfe vorn und hinten,- LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht,- Licht- und Regensensor,- Adaptive Tempoautomatik (ACC),- Totwinkelassistent (BSW),- Ausparkassistent (RCTA),- Allradantrieb (S-AWC)- und Schnellladefähig nach CHAdeMO-Standard.Die Ausführung PLUS (UPE 51.990 Euro) bietet darüber hinaus u.a. die Elemente- Sitze in Mikrofaser-Kunstleder,- elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-fach),- Sitzheizung vorn,- beheizbares Lenkrad,- dunkel getönte Privacy-Verglasung,- induktive Smartphone-Ladefunktion- sowie 230-V-Steckdosen in Fond und Kofferraum.Zusätzlich zu den Inhalten von PLUS bietet die Ausführung INTRO EDITION u.a. (UPE 54.990 Euro) die Styling- und Komfort-Features- 20-Zoll-Leichtmetallfelgen,- Adaptive LED-Scheinwerfer mit dynamischen Blinkern vorn,- Head-up-Display (HUD),- Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert- und eine Dachreling in Silber.An der Spitze der Outlander PHEV-Palette rangiert die Variante TOP (UPE 59.490 Euro). Zum Ausstattungsumfang gehören hier - über die vorher genannten Umfänge hinaus - die Komfortmerkmale- Klimaautomatik (3-Zonen),- Ledersitze,- Vordersitze mit Memory- und Klimatisierungsfunktion,- Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz (8-fach),- Sitzheizung hinten,- Digitaler Innenspiegel (rahmenlos),- Außenspiegel mit Memory-Funktion, automatisch absenkbar (rückwärts),- Panoramaschiebedach mit elektrischem Sonnenschutz,- Hochziehbare Sonnenblenden hinten- sowie Dynamic Sound Yamaha Ultimate (12 Lautsprecher).Für den neuen Outlander Plug-in Hybrid in TOP-Ausführung ist außerdem ein Luxury-Paket (Aufpreis 2.000 Euro) erhältlich. Es beinhaltet Premium-Ledersitze in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung sowie Vordersitze mit Massagefunktion - und rundet so den beeindruckenden Auftritt des Mitsubishi Flaggschiffs stilvoll ab.Mit einer Auswahl von insgesamt 11 Außenfarben (5 Zweifarb-, 6 Uni-Varianten) lassen sich Auftritt und Erscheinungsbild des neuen Outlander Plug-in Hybrid an individuelle Vorlieben weiter flexibel anpassen. Ein optisches Highlight setzt dabei die Metallicvariante "Mondstein-Grau", die mit einem kräftigen Blauschimmer besondere Akzente setzt.Pressekontakt:Jörg MachalitzkyManager Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 60 31 6896-570Mobil: +49 151 23 88 77 65Original-Content von: MMD Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169041/5877704