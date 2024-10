Schwerin (ots) -Heute, am Mittwoch, den 2.10.2024 um 14:00 Uhr beginnt das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin. Für Medienvertreter:innen haben wir hier noch einmal die wichtigsten Service-Informationen zusammengestellt:Die Veranstaltungszeiten:Mittwoch, 2. Oktober 2024: 14:00 - 24:00 UhrDonnerstag, 3. Oktober 2024: 10:00 - 24:00 UhrFreitag, 4. Oktober 2024: 10:00 - 23:00 UhrDie Programm-Highlights:Die Programm-Highlights der drei Veranstaltungstage finden Sie auf der Website des Bürgerfestes unter https://tag-der-deutschen-einheit.de/programm/Bilder-Pool:Bilder vom Event stellen wir Ihnen täglich hier zum Download zur Verfügung: https://www.picdrop.com/staatskanzleimv/iGKJyVuUyzDie Bilder des jeweiligen Eventtages werden regelmäßig dort hochgeladen und stehen spätestens am Folgetag um 10 Uhr zur Verfügung.Pressemeldungen:Aktuelle Pressemeldungen zum Bürgerfest finden Sie auf der Website unter https://tag-der-deutschen-einheit.de/presse/Ihre Ansprechpartner:innen:Das Kommunikationsteam des Bürgerfestes ist an den Veranstaltungstagen zu folgenden Zeiten zu allen Fragen rund um das Bürgerfest für Sie erreichbar:Mittwoch, 2. Oktober 2024: 12:00 - 24:00 UhrDonnerstag, 3. Oktober 2024: 09:00 - 24:00 UhrFreitag, 4. Oktober 2024: 09:00 - 23:00 UhrKommunikationsteam Bürgerfest:tde24@redroses-pr.com, +49 173 5228403Leiterin Kommunikationsteam Bürgerfest:Katja Derow, k.derow@redroses-pr.com, +49 162 4311376Pressesprecher Bürgerfest:Peter Kranz, Peter.Kranz@stk.mv-regierung.deFür alle Fragen zu den protokollarischen Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit wenden Sie sich bitte an: BRPTDDE@stk.mv-regierung.deBesondere Infos zum Konzert von Roland Kaiser am 3.10.:Achtung: Die Startzeit für das Konzert von Roland Kaiser wurde vorverlegt. Das Konzert auf der Hauptbühne auf dem Alten Garten beginnt am Donnerstag, den 3. Oktober um 20:30 Uhr und endet gegen 22:30 Uhr.Presse-Regeln für das Konzert:Foto- und Filmposition: Auf Höhe des FOH befindet sich ein kleines Pressepodest. Von hier aus darf fotografiert oder gefilmt werden - direkt vor der Bühne oder im Bühnengraben sind keine Foto- oder TV-Teams zugelassen.Foto: Die ersten 4 Songs des Konzerts dürfen mitfotografiert werden.TV / Radio: Die ersten 4 Songs dürfen aufgezeichnet/mitgefilmt werden. Es dürfen insgesamt maximal 3,5 min Live-Material für einen Beitrag verwendet werden. Für den Ton bitte am Sounddesk anschließen, Funk-Mikros sind nicht gestattet.Social Media: Es dürfen von den ersten 4 Titeln jeweils pro Song maximal 30 sec. auf Social Media veröffentlicht werden.Wir freuen uns auf Ihren Besuch - und auf ein friedliches, fröhliches und buntes Bürgerfest in Schwerin!Herzliche GrüßeKatja DerowPressekontakt:Katja DerowLeiterin KommunikationsteamBürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2024k.derow@redroses-pr.com0162 4311376Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5877734