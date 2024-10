Linz (www.anleihencheck.de) - Die Notenbank von China hat ein größeres Maßnahmenpaket von monetären Lockerungen angekündigt, welche hauptsächlich auf den kriselnden Immobiliensektor abzielen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Erholung des durch die Krise stark belasteten Konsums würde aber nur schwer gelingen. Der Wohnungsbau habe sich - seit Beginn der Krise im Immobiliensektor vor rund drei Jahren - mehr als halbiert. Verbraucher seien stark verunsichert, weil die Immobiliennachfrage stark zurückgehe und inzwischen auch die Wohnungspreise fielen, was sich wiederum stark auf den Konsum auswirke. Das bekämen weltweit viele Exportländer und auch Unternehmen, welche vor Ort für den chinesischen Markt produzierten, zu spüren. ...

