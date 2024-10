Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Emissionsaktivitäten am Primärmarkt im Vergleich zu letzter Woche ein wenig zurückgingen, blieb das Geschehen nach wie vor dynamisch, so Alexander Grenner von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Die Heterogenität sei mit vier Deals aus ebenso vielen Jurisdiktionen ebenfalls hoch geblieben, allerdings lasse sich am Markt nach den vielen Neuemissionen der letzten Wochen durchaus eine gewisse Sättigungstendenz erkennen, die Orderbücher seien weniger stark gefüllt als noch vor der Sommerpause. ...

