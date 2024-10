Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die neuen Allzeithochs bei vielen Aktienindizes sorgen für gute Laune an den Börsen, vergrößern zum Teil aber auch die Sorgen vor einer womöglich schon zu weit gelaufenen Rally, so die Deutsche Börse AG.Holger Heinrich von der Baader Bank registriere zumindest bei deutschen Aktien einen leichten Verkaufsüberhang, während insgesamt die Käufer weiterhin in der Überzahl seien. Neben klassischen DAX-ETFs (ISIN FR0010655712/ WKN A0Q4R4) stünden auch verschiedene Dividenden-ETFs auf dem Verkaufszettel. Abgaben sehe der Händler von Anteilen an iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (ISIN DE0002635299/ WKN 263529), Fidelity Europe Quality Income (ISIN IE00BYSX4176/ WKN A2ACPU) und WisdomTree Europe SmallCap Dividend (ISIN IE00BQZJC527/ WKN A12BRK). ...

