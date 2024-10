Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 1. Oktober 2024 die Kommission "Obligatorische Unfallversicherung im Fürstentum Liechtenstein" (OUFL) für die kommenden vier Jahre neu bestellt.Der Vorsitzende der Kommission bleibt Stefan Tomaselli vom Amt für Gesundheit. Als Mitglieder nehmen Patrick Elkuch (Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer), Lilit Keucheyan (Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband), Susan Schneider-Köder (Liechtensteinische Treuhandkammer), Jürgen Nigg (Wirtschaftskammer Liechtenstein), Georg Stöckl (Liechtensteinischer Bankenverband) und Simon Sprenger (Liechtensteinischer Versicherungsverband) Einsitz in der Kommission.Folgende Mitglieder scheiden aus: Lea Schnider (Liechtensteinischer Bankenverband), Gebhard Frick (Vereinigung der Bäuerlichen Organisationen) und Sonja Lins (Liechtensteinische Treuhandkammer). Ihnen dankt die Regierung für ihre Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Den neu bestellten Mitgliedern dankt die Regierung für ihre Bereitschaft, in der Mandatsperiode 2024 bis 2028 in der Kommission OUFL mitzuwirken und wünscht ihnen viel Freude und Erfolg bei der Ausübung der Tätigkeit.Die Kommission, die vom Amt für Gesundheit geleitet wird, berät die Regierung bei Fragen der Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung. Sie besteht aus Vertretenden von interessierten Wirtschaftsverbänden sowie von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturIna Lueger, Generalsekretär-StellvertreterinT +423 236 60 17Ina.Lueger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100923823