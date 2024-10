Wegen des Raketenangriffes des Iran auf Israel passt LUFTHANSA seine Flugrouten an und stellt so die Sicherheit an erste Stelle. Der iranische, irakische und jordanische Luftraum wird bis einschließlich heute vollständig umflogen, der israelische Luftraum wird unabhängig von dieser kurzfristigen Anpassung bis einschließlich 31. Oktober gemieden. Die Anleger danken es dem Unternehmen, indem sie Aktie auf rot schicken...



