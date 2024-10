Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Auto präsentierte gestern Abend in Prag den völlig neuen Škoda Elroq› Pressematerial, Bilder und Videos stehen auf www.skoda-media.de bereit› Highlight-Video der Weltpremiere (https://youtu.be/FerD0oPTcLQ?si=e_p0PpeeQyyaoVgc) jetzt auf dem internationalen YouTube-Kanal von Škoda Auto verfügbarGestern Abend feierte Škoda Auto in Prag die Weltpremiere des völlig neuen Škoda Elroq. Mehr als 350 internationale Medienvertreter besuchten die Veranstaltung und verfolgten, wie Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer gemeinsam mit den Vorstandmitgliedern Martin Jahn und Johannes Neft sowie Leiter Škoda Design Oliver Stefani das erste Serienmodell der Marke enthüllte, das in der neuen Designsprache Modern Solid gestaltet ist.Zusätzlich zum umfangreichen Pressematerial auf www.skoda-media.de steht ein Highlight-Video zur Weltpremiere auf dem internationalen YouTube-Kanal von Škoda Auto (https://youtu.be/FerD0oPTcLQ?si=e_p0PpeeQyyaoVgc) bereit.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5877756