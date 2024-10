Am 11. September 2024 stürzte in den frühen Morgenstunden ein Teil der Dresdner Carolabrücke auf einer Länge von ungefähr 100 Meter ein. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden.

Enormer Sanierungsbedarf bei Brücken

Vor etwas mehr als sechs Jahren hatte die italienische Stadt Genua weitaus weniger "Glück im Unglück". Damals starben beim Einsturz der Morandi-Brücke, die als Teil der Autobahn A10 Genua mit Süditalien und Frankreich verbunden hat, 43 Menschen. Der Verlust dieser Hauptverkehrsader führte außerdem zu einem großen Verkehrschaos und enormen wirtschaftlichen Schäden. Die italienische Regierung verhängte wegen des Unglücks sogar einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand über die Hauptstadt der Region Ligurien.

Bereits einen Tag nach der Beinahe-Katastrophe in Dresden veröffentlichte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr ein Statement ihres Ministers Volker Wissing mit dem ambitionierten Titel "Alles zum Thema Brücken". Darin wies er darauf hin, dass man zunächst 4.000 Brücken modernisieren müsse, was einer Fläche von 3,2 Millionen m2 entspräche. Bis Ende des Jahres 2024 sollen 30 Prozent der Modernisierungen durchgeführt sein. Außerdem meinte Wissing, dass die Modernisierung von Brücken für den Bund höchste Priorität habe.

Besonders brisant: Bereits im Jahr 2014 wies das Institut der deutschen Wirtschaft Köln im Rahmen einer Analyse zur deutschen Infrastruktur darauf hin, dass von den insgesamt 39.000 im Bundesbesitz befindlichen Brücken in Deutschland ungefähr die Hälfte lediglich mit "befriedigend", 12 Prozent mit "nicht ausreichend" und zwei Prozent sogar mit "ungenügend" benotet wurden.

Dies sollte großen einen anhaltend hohen Auftragsbestand im Bereich Brückenbau bescheren. Zugleich dürfte allerdings klar sein, dass es - auch aus Kapazitäts- und Finanzierungsgründen - eine langfristige Herausforderung darstellt, die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte wieder aufzuholen.

PORR - mehr als 100 Jahre Erfahrung

Die österreichische PORR Group ist seit mehr als einem Jahrhundert im Brückenbau tätig und kann daher unzählige Referenzen an aktuellen sowie abgeschlossenen Projekten aufweisen. Brücken gelten im Ingenieurwesen aufgrund ihrer technischen Komplexität und hohen visuellen Ansprüche häufig als Königsdisziplin, da sie erheblichen dynamischen Belastungen (Verkehr, Wind, Wetter, Temperaturschwankungen und manchmal sogar Erdbeben) ausgesetzt sind. Zudem müssen Brücken besonders hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen und sind für viele Regionen auch aus gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Besonders hohe Herausforderungen entstehen, wenn Brückenarbeiten auf schwierigem Untergrund, in großen Höhen, über tiefen Gewässern oder in städtischen Umgebungen mit begrenztem Platzangebot durchgeführt werden - und das alles möglicherweise bei laufendem Verkehr.

Bei der PORR gilt auch bei Brücken stets das Prinzip "Alles aus einer Hand". Dabei reicht das Leistungsspektrum von Stahl- und Spannbetonbrücken aller Art über Stahlverbund- und Stahlbrücken bis hin zu Schrägseilbrücken sowie Brücken in Fertigteilbauweise. Neben dem Neubau bietet das Unternehmen auch die Modernisierung bzw. Sanierung dieser Bauwerke sowie deren Instandhaltung, Wartung und Überprüfung. Im vergangenen Jahr repräsentierte der Brückenbau 4,3 Prozent der gesamten Produktionsleistung des Konzerns, wobei ungefähr 20 Prozent davon auf die Sanierung entfiel.

Lange Liste an Referenzen

Die Brennerautobahn gehört europaweit mit jährlich 12 bis 15 Millionen Fahrzeugen zu den besonders stark frequentierten Strecken in Europa. An der 1,8 km langen Luegbrücke führte die PORR bis Februar 2023 eine Bestandssicherung durch. Dieses Projekt beinhaltete die Errichtung von Stahlstützen und Fachwerken unter der bestehenden Brücke, um ihre Verkehrssicherheit bis zur Herstellung eines Ersatzneubaus zu gewährleisten. Aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse und der Lage im steilen Gelände galten die Arbeiten als besonders anspruchsvoll. Die errichtete Konstruktion wurde so konzipiert, dass sie im Falle eines Versagens der Brücke das Eigengewicht und die Nutzlast sicher trägt?.

Eine umfangreiche Generalinstandsetzung der Münchner Ludwigsbrücken führte die PORR von Juni 2020 bis Januar 2024 durch. Dabei wurden die Tragfähigkeit der mit Naturstein verkleideten Stahlbeton-Bogenbrücken für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt und die Fahrbahnplatten saniert bzw. Erneuert.

Als besonders aufwendiges und ehrgeiziges Projekt des österreichischen Baukonzerns gilt die Salzbachtalbrücke an der A66 nahe Wiesbaden, da bei einigen Aufgaben Prototypen von Baumaschinen zum Einsatz kamen und in mehrfacher Hinsicht technisches Neuland betreten wurde. Nach der im November 2021 erfolgten Sprengung wurde die neue Südbrücke innerhalb von 20 Monaten erbaut und im Dezember 2023 fristgerecht dem Verkehr übergeben. Derzeit entsteht die parallel verlaufende Nordbrücke, deren Fertigstellung im Juni nächsten Jahres erfolgen soll.

Wichtig zu wissen: Laut Schätzungen gibt es deutschlandweit insgesamt rund 130.000 Brücken, von denen ein großer Teil den Kommunen gehört und ebenfalls stark sanierungsbedürftig ist.

----------

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

