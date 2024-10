Die Evotec SE-Aktie verzeichnete in den letzten Monaten einen deutlichen Kursrückgang und notierte zuletzt bei 6,22 EUR, weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von 21,69 EUR. Trotz eines Umsatzanstiegs um 6,95 Prozent auf 182,12 Millionen EUR im zweiten Quartal 2024 weitete sich der Verlust je Aktie auf 0,54 EUR aus. Die Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 0,623 EUR je Aktie, sehen aber mittelfristig Potenzial mit einem durchschnittlichen Kursziel von 11,60 EUR.

Indexänderungen und Branchenentwicklung

Im Zuge einer Indexanpassung wurde Evotec kürzlich aus dem MDAX in den SDAX herabgestuft. Dennoch bleibt das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Biotechnologiebranche und treibt mit seiner kooperativen Strategie und dem Einsatz moderner Technologien wie KI die Arzneimittelforschung voran. In einem herausfordernden Marktumfeld bietet die aktuelle Kursschwäche möglicherweise eine Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger.

Anzeige

Die neusten Evotec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Evotec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...