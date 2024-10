In einer kürzlich veröffentlichten Studie des Analystenhauses Oppenheimer rieten die Experten Anlegern zu diesen sechs unbekannten Aktien, die aktuell unter dem Radar fließen. Der Grund: Mit diesen Titeln sollen Investoren in der Lage sein, den Markt in den kommenden Monaten zu schlagen. Aktuell hat kaum ein Anleger Small Caps auf dem Schirm und das zu Recht. Denn Nebenwerte, also kleine und mittlere Unternehmen, haben seit Jahren den Markt underperformt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...