Die meistgehandelten Produkte: Alibaba-Aktie mit Gewinnen!

Gestern Nachmittag haben Nachrichten über einen drohenden Raketenanfriff Irans auf Israel den DAX® ins Minus gezogen. Diese Nachrichten haben sich bewahrheitet. Trotz dessen hat der Leitindex versucht sich am heutigen Morgen zu stabilisieren. Heute sind Call-Optionsscheine auf Apple stark gefragt. Die Aktie des amerikanischen Tech-Riesen musste gestern einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Anleger warten gespannt auf die Verkaufszahlen des iPhone 16. Analysten warnen jedoch vor einer schwächeren Nachfrage nach dem iPhone.

Außerdem stehen heute Call-Optionsscheine auf Alibaba hoch im Kurs. Nach Angaben konnte die chinesische Handelsgruppe in der ersten Woche ihres Rabattevents, Super September, ihre Bestellungen auf Alibaba.com um 69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Mit diesem Rabattevent werden vor allem Produkte von kleineren Unternehmen beworben. Auch kleine und mittelständige Unternehmen zeigen sich zuversichtlicher was ihre Wachstumschancen betrifft. Alibaba möchte diesen einen besseren Zugang zu Lieferanten und Produkten ermöglichen und macht dadurch Hoffnung auf Wachstum.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag adidas AG Put HD3SVX 0,54 237,90 EUR 244,93 EUR 16,02 Open End Renk Group AG Put HD4JBJ 1,24 214,375 EUR 33,61 EUR 1,82 Open End DAX® Put HD8EEB 2,46 19223,00 Punkte 19450,50 Punkte 79,31 Open End DAX® Put HC6VVX 4,01 19223,00 Punkte 19604,52 Punkte 39,20 Open End DAX® Put HD2SSJ 0,51 19223,00 Punkte 19690,49 Punkte 36,57 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2024; 9:52 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Alibaba Group Holding Ltd. ADR Call HD97YX 1,22 112,735 USD 110,00 USD 8,86 13.11.2024 Apple Inc. Call HD1YKD 3,02 226,21 USD 220,00 USD 6,87 17.12.2025 American Airlines Group Inc. Call HD6LAV 1,31 10,895 USD 12,00 USD 7,31 18.06.2025 DAX® Call HD8FL5 0,52 19227,00 Punkte 20000,00 Punkte 373,30 29.10.2024 DAX® Put HD79E2 1,76 19219,50 Punkte 19100,00 Punkte 108,60 15.10.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2024; 10:03 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD367J 14,10 522,00 EUR 383,35 EUR 4 Open End PDD Holdings Inc. ADR Long HD319C 5,96 145,665 USD 97,12 USD 3 Open End DAX® Long HD1GPF 1,10 19233,00 Punkte 18447,89 Punkte 25 Open End Evotec SE Long HC1P6L 0,38 6,235 EUR 3,10 EUR 2 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0X 4,37 102,77 USD 78,02 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2024; 10:16 Uhr;

