Zürich (www.anleihencheck.de) - Unser makroökonomisches Basisszenario bleibt nahezu unverändert, so die Experten von Swisscanto.Die Konjunkturdaten und Vorlaufindikatoren würden weiter für eine kontrollierte Abkühlung in den USA, eine Stabilisierung des Wachstums auf tieferem Niveau in China sowie eine graduelle Erholung in Europa sprechen. Die wichtigste Neuigkeit im vergangenen Monat wäre aus Sicht der Experten der Zinsentscheid in den USA gewesen. Die US-Notenbank Fed hätte den Leitzins stärker als erwartet von 5,5% auf 5% gesenkt und damit ein starkes Signal ausgesendet. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hätte glaubwürdig vermitteln können, dass eine markante Zinssenkung und eine starke Wirtschaft kein Widerspruch sein müssten. ...

