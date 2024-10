Hanau, Wien, Volketswil (ots) -Der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 erreichte beim ADAC-Reifentest 2024 als erster Ganzjahresreifen überhaupt die Gesamtnote "Gut". Ein Blick auf seine Entwicklung im Goodyear Innovation Center in Luxemburg zeigt, welche Komponenten und Technologien ihn zu der erfolgreichsten Generation von All-Season-Reifen machen und warum er Autofahrern während der Reifenwechselsaison eine überzeugende Alternative bietet.Vor 39 Jahren brachte Goodyear den ersten Allwetterreifen auf den Markt und war damit Wegbereiter des Ganzjahresreifenmarktes, der voraussichtlich auch in den nächsten fünf Jahren aufgrund der klimatischen Veränderungen um rund 8 Prozent jährlich weiterwachsen wird. [1]Mit der bevorstehenden Reifenwechselzeit fragen sich aktuell viele Autofahrer, ob sie in diesem Jahr auf Ganzjahresreifen setzen sollten. Ein Blick hinter die Kulissen des Testsiegers Vector 4Seasons Gen-3 kann hierbei interessante Einblicke und Argumente liefern. Dank seiner vielseitigen Technologien ist er sowohl für warme als auch kalte Witterungsbedingungen bestens geeignet.Ein Besuch im Goodyear Innovation CenterDie Entwicklung eines Ganzjahresreifens erfordert die präzise Abstimmung vieler Faktoren und umfasst mehrere Phasen: die Konzeptentwicklung inklusive der Reifenkonstruktion und der Formgestaltung, das Profildesigns, den Gummimischungen bis hin zum Testen und der Feinabstimmung dieser kritischen Komponenten. Das Ergebnis ist ein perfekt ausbalanciertes Produkt. Ein All-Season-Reifen kombiniert Elemente der Profilgestaltung, der Lamellenstruktur, der Rillenanordnung und der Seitenwände von Sommer- und Winterreifen, um eine ausgewogene Performance bei wechselnden Wetterbedingungen zu gewährleisten.Viel mehr als Gummi und RußAllein die Laufflächenmischung des Vector 4Seasons Gen-3 besteht aus bis zu 17 Komponenten, darunter synthetischem Kautschuk, der für hervorragenden Grip und hervorragendes Verschleißverhalten sorgt. Kieselsäure und Traktionsharze bieten hervorragenden Grip und Bremsleistung bei Regenwetter. Weitere Komponenten sind Ruß, Schwefel, Wachs und Antioxidantien sowie Sonnenblumenöl, das die Flexibilität des Gummis erhöht. "Die adaptive Gummimischung des Vector 4Seasons Gen-3 sorgt dafür, dass der Reifen bei unterschiedlichen Temperaturen flexibel bleibt und unter verschiedensten Bedingungen eine zuverlässige Performance und eine herausragende Laufleistung bietet. Der Ganzjahresreifen stellt tatsächlich eine eigene Kategorie dar, die das Beste aus beiden Welten vereint", bestätigt Goodyears Entwicklungsingenieur Chris Kaes.Im Winterlabor entwickeltIm Winterlabor produzieren Goodyear-Entwickler unterschiedliche Arten von Schnee, um auf diesen verschiedene Gummimischungen und Lamellenstrukturen zu testen. So variiert beispielsweise der Bremsweg deutlich je nach Schnee- und Eisbeschaffenheit. Der Test der Vector 4Seasons-Mischung auf einer mit Schnee verdichteten Metallplatte zeigt, dass bereits die reine Gummimischung für starken Grip sorgt. Kombiniert mit den speziellen 3D-Lamellen auf der Laufflächenmitte entsteht schließlich die Snow Grip Technology, die für hervorragenden Grip auf Schnee sorgt. Nur etwa 63 % des Gummis hat direkten Straßenkontakt, die Rillen der restlichen Prozent leiten Wasser ab und bieten dauerhaften Schutz gegen Aquaplaning oder sorgen indirekt für Grip-Aufbau.Acht Mal um die WeltBevor ein Goodyear-Reifen in Serienproduktion geht, hat er acht Mal die Erde umrundet, auf der Straße oder auf dem Rollenprüfstand, und 3.800 Entwicklungstests durchlaufen. Auf der hauseigenen Teststrecke zeigte sich beim Vector 4Seasons Gen-3 unter anderem, wie effektiv die für den Premium-Ganzjahresreifen entwickelte Dry Handling Technology funktioniert. Diese verfügt über stabile Laufflächen- und Schulterblöcke, die die Verformung des Reifens unter hoher Belastung, wie beispielsweise beim sportlichen Fahren im Trockenen, verringern. Die Folge: kurzes Bremsen und herausragender Grip auf trockener Fahrbahn."Wir sind sehr stolz jenen Autofahrern, die sich für einen Ganzjahresreifen entscheiden, ein top Produkt anbieten zu können, dass vom ADAC erstmals in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet wurde"[2], freut sich Senior Director Technology Consumer Goodyear EMEA, Ben Glesener.Online-Quiz für die optimale ReifenwahlWer sich noch unsicher ist, ob ein Ganzjahresreifen die richtige Wahl ist, kann den einfache Goodyear Online-Test nutzen, um herauszufinden, welcher Reifentyp am besten zu den eigenen Fahrgewohnheiten passt. Hier geht es zum Quiz: https://www.goodyear.eu/de_de/consumer/why-goodyear/quiz.htmlMehr Einblicke in die Entwicklung von Premium Ganzjahresreifen zeigt die Folge #257 Bloch erklärt - Ganzjahresreifen: Die 5 größten Irrtümer - Bloch (https://www.youtube.com/watch?v=H3FtK1m2ixY).[1] Goodyear interne Untersuchung basierend auf ökonometrischer Modellrechnung für 24 Länder in Europa: Austria, Baltics, Benelux, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, UK.[2] ADAC Ganzjahresreifentest 2024 (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/ganzjahresreifen/205-55-r16/), 16 Reifen getestet in der Größe 205/55R16.Pressekontakt:Goodyear-Presseteam:presse@goodyear.comOriginal-Content von: Goodyear Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169628/5877879