DJ EZB/De Guindos: Wirtschaftserholung sollte sich verstärken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftserholung in der Eurozone dürfte sich nach Einschätzung von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos demnächst verbessern. Der Aufschwung sollte sich im Laufe der Zeit verstärken, da steigende Realeinkommen und die allmählich nachlassenden Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik Konsum und Investitionen stützen sollten, so de Guindos in seiner Rede bei einer Veranstaltung in Riga. Auch die Exporte dürften zur Erholung beitragen, da die weltweite Nachfrage anziehe.

In der ersten Hälfte dieses Jahr habe sich die Wirtschaftstätigkeit im Euroraum leicht erholt. Es habe aber "erhebliche Unterschiede" zwischen den Ländern und Sektoren gegeben. Im zweiten Quartal sei das Wachstum schwächer als erwartet gewesen, ergänzte der Spanier. Im September wurden die Wachstumsaussichten für den Euroraum gegenüber den bisherigen Projektionen vom Juni nach unten korrigiert. Die Risiken für das Wachstum seien aber nach wie vor eher nach unten gerichtet.

October 02, 2024 05:32 ET (09:32 GMT)

