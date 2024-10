Trotz einiger Gewinnwarnungen - leichter Aufwind in der Autoindustrie

Werbung







Das ifo-Geschäftsklima für die deutsche Automobilindustrie ist im September um 1,3 Punkte gestiegen. Das aktuelle Geschäftsklima bleibt jedoch mit -23,0 Punkten auf einem weitgehend niedrigen Niveau.



Die Stimmung der deutschen Automobilindustrie hat sich im September leicht verbessert. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 1,3 Punkte im Vergleich zum Vormonat August an, wie das ifo-Institut am Dienstag verkündete. Dies steht im Kontrast zu den Gewinnwarnungen der letzten Wochen für Autohersteller wie BMW, Mercedes und VW und könnte einen leichten Aufwind für die Automobilindustrie signalisieren. Trotzdem bleibt das Geschäftsklima mit -23,0 Punkten auf einem niedrigen Niveau. Der Indikator für Geschäftserwartungen verzeichnete mit -32,4 Punkten im Vergleich zum August (-39,6) ebenfalls einen Anstieg. Die aktuelle Lage schätzten die Firmen jedoch schlechter ein. Der Indikator für die Geschäftslage sank von -7,5 Punkten im August auf nunmehr -13,0 Punkte ab.









Quelle: HSBC