Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten!!Montag, 7. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Farbholzschnitt, einen Anhänger mit Diamanten, einen Überseekoffer, eine Jugendstilschale, eine Goldbrosche mit Turmalin und einen Designertisch.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 8. Oktober 2024, 15.00 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Getränke-Kabinett, eine Dieselzapfsäule, elf Opel-Designobjekte, ein Spielzeugauto mit Anhänger von Schuco, Ohrhänger und einen Ring.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 9. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichtHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Besteckkasten, einen Diamantring mit zwei Turmalinen, einen Porzellan-Pierrot, ein Modellschiff mit Dampfmaschine und ein Armband.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 10. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellan-Putto, fünf Barhocker, ein handkoloriertes Märchenbuch der Brüder Grimm, ein Swingbike, ein Collier und Ohrschmuck.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 11. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Schlumpf-Sets, ein Zigarettenetui, ein Herophon, einen Ring, einen Finger-Geschmeidigmacher für Musiker und eine Lithografie.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.