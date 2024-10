HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea Group mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele bis 2030 seien ambitioniert, aber nicht unrealistisch, schrieb Analyst Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Pressemeldung anlässlich des Kapitalmarkttags. Für 2030 gebe es zwar noch keine Konsensschätzungen, doch seiner Einschätzung nach gehe die Tendenz in Richtung einer 17-prozentigen Marge. Dies erkläre die zuletzt schon starke Kursentwicklung./ag/tih



