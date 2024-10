DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

DSB SOV 24/34 MTN XS2847684938 BAW/UFN

CASTELLUM 24/30 MTN XS2895710783 BAW/UFN

KOMMUNEKRED. 24/32 MTN XS2897406513 BAW/UFN

DMLR TR.I.FI 24/30 MTN XS2900380812 BAW/UFN

LETTLAND 24/32 MTN XS2906240028 BAW/UFN

RUMAENIEN 24/35 MTN REGS XS2908633683 BAW/UFN

RUMAENIEN 24/31 MTN REGS XS2908644615 BAW/UFN

RUMAENIEN 24/44 MTN REGS XS2908645265 BAW/UFN

RUMAENIEN 24/31 MTN 144A XS2908712040 BAW/UFN

© 2024 Xetra Newsboard