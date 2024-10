Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass Caroline Alder-Smurthwaite in das Global Underwriting Office für Casualty Healthcare berufen wurde und Charlotte Behar zur Nachfolgerin von Caroline als Head of Casualty, UK, befördert wurde.

"Caroline hat bei der Leitung unseres Unfallversicherungsgeschäfts in Großbritannien hervorragende Arbeit geleistet und dabei die Konsistenz und Stabilität für unsere Kunden und Makler in den Vordergrund gestellt", sagte Hilary Browne, Deputy Global Chief Underwriting Officer bei BHSI. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Caroline in ihrer neuen Rolle als Mitglied unseres Global Underwriting Teams, da sie eng mit unseren Underwriting-Führungskräften für die Bereiche Casualty und Healthcare auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass der globale Ansatz von BHSI für das Underwriting verstanden und umgesetzt wird, während er gleichzeitig auf die lokalen Marktmerkmale zugeschnitten ist. Sie übergibt unser britisches Casualty-Geschäft in hervorragende Hände, wobei Charlotte für einen nahtlosen Übergang sorgt und ihr starkes Finanzwissen, ihr Talent im Bereich der Risikobewertung sowie ihre Kunden- und Maklerbeziehungen in ihre gehobene Position einbringt."

"Genauso wie wir großen Wert auf den Aufbau starker, dauerhafter Beziehungen zu unseren Kunden und Maklern legen, legen wir auch großen Wert auf den Aufbau eines tiefen und dauerhaften Talentpools innerhalb von BHSI", sagte Nick Major, Country Manager, UK, bei BHSI. "Diese beiden Beförderungen sind ein Zeichen für unsere hervorragende Talentvielfalt und unseren Erfolg in diesem Bestreben. Ich freue mich darauf, Caroline und Charlotte bei der Übernahme ihrer neuen Aufgaben zu unterstützen."

Caroline kam 2021 als Head of General Casualty, UK, zu BHSI und bringt 25 Jahre Branchenerfahrung in ihre neue Führungsrolle ein. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie mehrere leitende Positionen inne, die sich auf Unternehmens- und globale Unfallversicherungen konzentrierten. Caroline ist weiterhin in London ansässig und kann wie folgt erreicht werden: Caroline.Alder-Smurthwaite@bhspecialty.com.

Charlotte, die zuvor als UK General Casualty Manager tätig war, kam 2020 zu BHSI. Sie verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung im Bereich Risikoprüfung auf dem europäischen Markt. Sie ist weiterhin in London ansässig und kann unter folgender Adresse erreicht werden: Charlotte.Behar@bhspecialty.com.

