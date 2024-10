Die CLS Holdings plc. hat drei neue Mieterfolge über insgesamt 3.933 Quadratmeter für das "H299" in Düsseldorf und das "Office Connect" in Köln erzielt In Düsseldorf hat CLS für die Immobilie "H299" Mietverträge für zwei Neumieter über 3.519 Quadratmeter abgeschlossen. Die Bechtle IT-Systemhaus GmbH mietet 2.470 Quadratmeter in dem Objekt mit einer Laufzeit von zehn ...

